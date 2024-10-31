Fatih Terim için Yunan basınından çarpıcı itiraf: "Türk'ü sabote ettiler"

Yunan futbol kulübü Panathinaikos , Fatih Terim sonrası 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso 'yu takımın başına getirirken, bu birliktelik kısa sürdü. Teknik adam değişikliği sonrasında Yunan basınında dikkat çeken ifadeler kullanıldı; SportDog da Fatih Terim'e özel bir parantez açtı.

14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan oyuncu grubu, kazanamamayı, sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi Avrupa tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor...

Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan, insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir koç ve teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması...

Asıl sinir bozucu olan, aynı insanların Fatih Terim 'i ilk günden beri asmış olması...

Brignoli'nin (AEK kalecisi) tüm kulüple dalga geçmesini engelleyen bir Terim, Olympiakos'u bulduğu her yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen (genellikle Panathinaikos elenirdi) ama OPAP Arena'da her şeye rağmen duble yapamadığı için katledilen bir Terim...

Evet, modern futbol Terim'i geçmişti ama Türk deliydi. O dönemde güvenilseydi, şampiyonluğu bu şekilde alabilecek tek kişi oydu... Ancak gazeteciler ve takım içindeki ikilikler, kadroda olan futbolcuları yönlendirerek, takım hala yarıştayken Türk'ü sabote ettiler."