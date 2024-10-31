Fatih Terim için Yunan basınından çarpıcı itiraf: "Türk'ü sabote ettiler"

Fatih Terim'in ardından Diego Martin Alonso ile de yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'ta tansiyon düşmüyor. Yunan basını, Uruguaylı hocanın ayrılığı sonrası Terim'in gidişiyle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Fatih Terim'in ardından Diego Martin Alonso ile de yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'ta tansiyon düşmüyor. Yunan basını, Uruguaylı hocanın ayrılığı sonrası Terim'in gidişiyle ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.
Süper Lig'de Galatasaray Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı tartışmalı ayrılık sonrasında uzun bir süre takım çalıştırmayan Fatih Terim, 2023 Aralık ayında sürpriz bir kararla Yunan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne atanmıştı. Ancak şampiyonluk yarışında geride kalınması sonucunda Yunan ekibi ile yollar Mayıs 2024'te ayrıldı.
Terim, Panathinaikos ile 26 maçta 14 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde ederek, maç başına 1.85 puan ortalaması tutturmuştu.
Yunan futbol kulübü Panathinaikos, Fatih Terim sonrası 49 yaşındaki Uruguaylı teknik direktör Diego Martin Alonso'yu takımın başına getirirken, bu birliktelik kısa sürdü. Teknik adam değişikliği sonrasında Yunan basınında dikkat çeken ifadeler kullanıldı; SportDog da Fatih Terim'e özel bir parantez açtı.
'TÜRK'Ü SABOTE ETTİLER'
"Panathinaikos'ta son iki ayda yaşananların bir emsalinin yok...
14 yılın en iyi kadrosuna sahip olan oyuncu grubu, kazanamamayı, sahada hiçbir planının olmamasıyla ve hepsinden önemlisi Avrupa tarihine saygısızlık etmeyi başarıyor...
Sorun yok denildi ama sorun çıktı, teknik direktör gitti. Asıl kabul edilemez olan, insanların bilgi sahibi olmak için dinlediği gazetecilerin, başarısız bir koç ve teknik direktörü destekleyerek gerçekleri çarpıtması...
Asıl sinir bozucu olan, aynı insanların Fatih Terim'i ilk günden beri asmış olması...
Brignoli'nin (AEK kalecisi) tüm kulüple dalga geçmesini engelleyen bir Terim, Olympiakos'u bulduğu her yerde ezen, kupada PAOK'u eleyen (genellikle Panathinaikos elenirdi) ama OPAP Arena'da her şeye rağmen duble yapamadığı için katledilen bir Terim...
Evet, modern futbol Terim'i geçmişti ama Türk deliydi. O dönemde güvenilseydi, şampiyonluğu bu şekilde alabilecek tek kişi oydu... Ancak gazeteciler ve takım içindeki ikilikler, kadroda olan futbolcuları yönlendirerek, takım hala yarıştayken Türk'ü sabote ettiler."