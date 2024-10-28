Trabzon’da büyük kaos! İzmir’deki mağlubiyet sonrası Güneş’ten flaş karar

Trabzonspor'un 10 kişi kalan Göztepe'ye 2-1 yenilmesi büyük tepkiye neden oldu. Yerel gazeteler takımın performansını yerden yere vurdu. Sosyal medyada da taraftarlar oyundan dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar da kısa süre içerisinde 'kadro dışı' ve benzeri kararların alınabileceğini gösterdi. Deneyimli teknik adam, "Oyunculardan şikayet etmek yerine bazı kararlar almamız gerekiyor. Yeni kararla sahaya yeni 11 çıkaracağız" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan bazı futbolcular arasında devre devre arası tartışma yaşandığı da gelen bilgiler arasında.