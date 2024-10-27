Youssef En-Neysri & Edin Dzeko A.Ş.! Fenerbahçe Bodrum FK’yı 2-0 yendi

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Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, Bodrum FK'yı iki golcüsü Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'nun golleriyle geçti. Kanarya puanını 20'ye yükseltirken kritik maçlar öncesinde hata yapmamanın mutluluğunu yaşadı. İşte Fenerbahçe - Bodrum FK maçında yaşananlar...

Fenerbahçeli oyuncuların gol sonrası sevinci (AA) MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı. 27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti. 38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi. 42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı. Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.