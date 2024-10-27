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Youssef En-Neysri & Edin Dzeko A.Ş.! Fenerbahçe Bodrum FK'yı 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrum FK'yı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Jose Mourinho'nun çift forvetle başladığı karşılaşmada gol perdesini 15'te Youssef En-Neysri açtı. İlk yarı bu skorla sona erdi. 55'te ise Edin Dzeko farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Kanarya 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Sarı lacivertliler hem Galatasaray - Beşiktaş derbisi hem de gelecek haftaki Trabzonspor deplasmanı öncesinde moral buldu. İşte Fenerbahçe - Bodrum FK maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 21:05
Youssef En-Neysri & Edin Dzeko A.Ş.! Fenerbahçe Bodrum FK’yı 2-0 yendi

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Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe, Bodrum FK'yı iki golcüsü Youssef En-Neysri ve Edin Dzeko'nun golleriyle geçti. Kanarya puanını 20'ye yükseltirken kritik maçlar öncesinde hata yapmamanın mutluluğunu yaşadı. İşte Fenerbahçe - Bodrum FK maçında yaşananlar...

Fenerbahçeli oyuncuların gol sonrası sevinci (AA)Fenerbahçeli oyuncuların gol sonrası sevinci (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Kostic'ten kaptığı topla ceza sahasına giren Seferi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

15. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında kaleci Sousa'nın topu yumruklayarak uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasındaki En-Nesyri, penaltı noktasına yakın bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada sol kanatta iki kişiyi çalımlayarak geçen Saint-Maximin'in ortasında, İrfan Can Kahveci ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Sousa'nın çeldiği topu, Dzeko kafayla En-Nesyri'ye indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.

27. dakikada Saint-Maximin, sol kanattan çalımlarla ceza sahasına girerek çaprazdaki İsmail Yüksek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

38. dakikada Dzeko'nun pasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada İrfan Can'ın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel'in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

Youssef En-Neysri 3. golünü attı (AA)Youssef En-Neysri 3. golünü attı (AA)

EN-NEYSRI SERİYE BAĞLADI!

Fenerbahçe'nin Bodrum FK ile karşılaştığı Trendyol Süper Lig'in 10'uncu hafta mücadelesinde gol perdesini Youssef En-Nesyri açtı. Faslı futbolcu, 15 dakikada sahneye çıkarak skoru 1-0'a getirdi.

En-Neysri bu golle birlikte hem Göztepe maçı sonrasında ilk defa ligde gol sevinci yaşadı hem de United müsabakası ile birlikte tüm sayılarını kafayla kaydetmiş oldu.

Fenerbahçe çift forvetle Bodrum FK karşısına çıktı (AA)Fenerbahçe çift forvetle Bodrum FK karşısına çıktı (AA)

MOURINHO'DAN ÇİFT FORVET KARARI

Kritik randevuda Fenerbahçe'nin kadrosunda sürpriz vardı. Teknik Direktör Jose Mourinho çift forvetle sahaya çıktı. Youssef En-Neysri ile Edin Dzeko birlikte görev yaptı.

Faslı futbolcunun golünü ilk kutlayan Boşnak yıldız oldu.

Dzeko ise 55'te sahneye çıkarak takımının 2. golünü kaydetti. Tecrübeli santfor ligde 6. kez fileleri havalandırdı.

Sofyan Amrabat ilk asistini yaptıSofyan Amrabat ilk asistini yaptı

SOFYAN AMRABAT'TAN İLK

Bodrum FK ile tarihinde ilk defa karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat asist katkısıyla öne çıktı. Faslı futbolcu, daha önce Avrupa Ligi'nde Tadic'e servis yapmıştı.

Edin Dzeko'nun golü ile birlikte de ilk defa ligde asist yapma başarısı gösterdi.

Fred geçen sezon Trabzonspor deplasmanındaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu (AA)Fred geçen sezon Trabzonspor deplasmanındaki performansıyla uzun süre konuşulmuştu (AA)

FRED CEZASINI DOLDURDU

Fenerbahçe'de Bodrum FK maçında forma giyemeyen Fred, cezasını tamamladı. Sambacı yıldız Trabzonspor karşısında sahada yerini alabilecek.

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