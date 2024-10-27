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Tribünlerde Gazze devrimi! Osmanlı'ya saygı için İskoçya'dan destek

İsrail'in dünyanın gözü önünde Filistin'e uyguladığı soykırım devam ederken en sert tepki ve desteklerin gösterildiği yerlerin başında tribünler geliyor. Futbol sadece futbol değildir sözünün doğruluğunu bir kez daha görüyoruz. Gazze için birçok takımın stadında pankartlar açılıp bayraklar dalgalanırken en dikkat çekici olay ise Celtic taraftarlarının vermiş olduğu destek. Zira Osmanlı'ya kadar uzanan süreç nedeniyle kendilerini borçlu hissedenler var. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 01:07 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 01:14
Tribünlerde Gazze devrimi! Osmanlı’ya saygı için İskoçya’dan destek

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Uzun süredir Filistin'e karşı yaptığı saldırılarla binlerce çocuğun, kadının ve vatandaşın canına kıyan İsrail'e dünyadan tepki yağıyor. Futbol sahaları da bu alanlardan biri. Maçlarda protestolar yapılarak Filistin'e destek veriliyor. Diğer yandan İsrail'e tepki yağıyor. Hatta birçok futbolsever, Avrupa'da bulunmamasına rağmen UEFA organizasyonlarına katılan takımların artık alınmamasını istiyor.

Fenerbahçe Euroleague'deki Maccabi Tel Aviv maçını Litvanya'da oynayacak (Eurohops)Fenerbahçe Euroleague'deki Maccabi Tel Aviv maçını Litvanya'da oynayacak (Eurohops)

İSRAİL NEDEN UEFA KUPALARINDA?

İsrail daha önce Asya'ya bağlıydı. Ancak sonrasında bu kıtadaki Arap ülkeleri, İsrail Milli Takımı ve kulüplerine karşı oynamama kararı alarak protestoda bulundu. Bu boykotla birlikte maçlar iptal edildi. Sorunun ortadan kalkmasıa adına UEFA, İsrail'i kendi bünyesine dahil etti.

Süper Lig'deki kulüplerimize dahil olmak üzere İsrail'in basketbol ve diğer branşlarda da sürekli sorun çıkaran bir ülke olarak öne çıkması farklı kararlar alınmasına sebebiyet veriyor. Fenerbahçe'nin normal şartlar altında İstanbul'da oynaması gereken Maccabi Tel Aviv maçı Litvvanya'ya alındı.

Dünyanın birçok stadında Filistin bayrakları görmek mümkün (REUTERS)Dünyanın birçok stadında Filistin bayrakları görmek mümkün (REUTERS)

GAZZE'YE DESTEK YAĞIYOR

Filistin'de ölen insanların sayısının giderek artması, yaşanan trajedinin ve İsrail'in acımasızlığını ortaya koyuyor. Küresel bir boyut kazanan bu soykırım ile ilgili olarak Gazze'ye destek veren milyonlaca insan var.

Celtic taraftarları Filistin'e en çok destek veren gruplar araısnda (REUTERS)Celtic taraftarları Filistin'e en çok destek veren gruplar araısnda (REUTERS)

TRİBÜNLER SAHİP ÇIKIYOR

Gazze'nin özgür kalabilmesi ve Filistin'in huzura kavuşabilmesi için futbolseverler büyük bir özveri gösteriyor. Farklı yollarla destek veriliyor ve "Biz yanınızdayız" mesajı dünyaya haykırılıyor.

Palestino Filistinlilerin milli takımı olarak gösteriliyor (Middles East Monitor)Palestino Filistinlilerin milli takımı olarak gösteriliyor (Middles East Monitor)

ŞİLİ'DE FİLİSTİN TAKIMI

1920'de Filistinli göçmenler tarafından Şili'de kurulan Palestino, varlığını halen sürdürüyor. 1955 ve 1978'de kazanılan lig şampiyonlukları bulunan takım için Filistin Milli Takımı olarak kabul edilir.

Ülke halkı Palestino'yu Filistin'deki olaylar için takip ediyor ve destekliyor. Tribünlere gelen insanla da Filistin'in geleneksel siyah beyaz atkıları takıyor. Filistin'e her maç destek veriliyor.

İtalyan taraftarlar İsrail marşına sırtını dönmüştü (Reuters)İtalyan taraftarlar İsrail marşına sırtını dönmüştü (Reuters)

SIRTLARINI DÖNDÜLER

İsrail'deki güvenlik riski sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanan İtalya - İsrail maçında da milli marş tepkisi gösterildi. İtalyan taraftarlar, İsrail marşı çaldığı andan itibaren sırtlarını dönerek protestoda bulundu.

İtalyan taraftarların bu tutumunu "saygı değer ve tarihi" olarak niteledi. Bazı kullanıcılar ise sırtını dönenlerin fanatik taraftarlar arasındaki "faşist gruplar" olduğunu ileri sürdü.

İtalyan taraftarlar İsrail'e tepki gösterdi (REUTERS)İtalyan taraftarlar İsrail'e tepki gösterdi (REUTERS)

Ayrıca karşılaşma öncesi İtalya sokaklarında Filistin'e destek verildi. "Soykırımı durdurun" pankartı sokaklar asıldı.

Libya'nın Al Ahly takımı da Gazze'ye destek verenler arasında (Al-Ahly SC Facebook Hesabı)Libya'nın Al Ahly takımı da Gazze'ye destek verenler arasında (Al-Ahly SC Facebook Hesabı)

"RUHLAR CENNETE YÜKSELİR VE KUŞ OLURLAR"

Libya temsilcisi Al-Ahli Tripoli tribünlerinden de Gazze'ye destek yağıyor. Oluşturulan koreografilerle birlikte Filistin bayrakları dalgalandırılıyor. Ülke basınında yer alan haberlerde bu konuya tarihsel olarak büyük bir sorumlulukla bakıldığı ve kırmızı çizgi olarak görüldüğü de dile getiriliyor.

Ayrıca "Diriliş gününe kadar Filistin bizim davamızdır" görüşü benimseniyor. Libya liginde oynamak isteyen Filistinli futbolculara profesyonelliğe adım atmaları konusunda izin veren bir karar alındı.

Al Ahli Trablus'tan Filistin'e destek

Esperance de Tunis Al Ahly maçında dev Gazze pankartı açıldı (Plenglish)Esperance de Tunis Al Ahly maçında dev Gazze pankartı açıldı (Plenglish)

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE DE GAZZE

Arap dünyasından Filistin'e destek devam etti. Tunus futbol liginde maçlar bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Mısır'ın en büyük kulübü Al-Ahly'de futbolcular 2023-2024 Afrika Şampiyonlar Ligi finali ilk maçında Gazze halkıyla ilgili dayanışma mesajı yayınladı.

Bu mesajın ardından rakipleri Esperance de Tunis'in taraftarları ayakta alkışladı.

Yine Club Africain'in kazandığı maçta Tunus başkentindeki Rades Stadı'ın tribünleri Filistin bayrakları ve davayı destekleyen pankartlar açıldı ve "İşgal altındaki bir dünyada özgür bir ülke... Bunlar bizim asil değerlerimizdir" denildi.

Celtic taraftarları her maç Filistin'e destek veriyor (EPA)Celtic taraftarları her maç Filistin'e destek veriyor (EPA)

OSMANLI MİRASI!

Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Avrupa'dan da ciddi bir desteğe sahip olan Gazze için en ciddi adımları atan taraftar grubu ise Celtic. Yeşil beyazlı ekibe gönül veren İskoç taraftarlar, 4 bin kilometre ötede büyük bir özveri ile her maç pankartlar açıp bayraklar dalgalandırıyor.

Diğer yandan tribünlerin Filistin'e destek vermesinin temelinde Osmanlı yatıyor. Filistin ile benzer süreçlerden geçtiklerini söyleyen Celctic taraftarları, açlık ve kıtlığın tam ortasından gelinen tarihte Osmanlı'nın kendilerine gönderdikleri yiyeceklere karşılık olarak hilal ve Tüklere dair bazı aksesuarların takıldığı belirtiyor.

Celtic taraftarları aynı zamanda Filistinli çocukların ve taraftarların Celtic Park'ta maç izlemelerini istiyor

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