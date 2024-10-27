Tribünlerde Gazze devrimi! Osmanlı’ya saygı için İskoçya’dan destek

Uzun süredir Filistin 'e karşı yaptığı saldırılarla binlerce çocuğun, kadının ve vatandaşın canına kıyan İsrail'e dünyadan tepki yağıyor. Futbol sahaları da bu alanlardan biri. Maçlarda protestolar yapılarak Filistin'e destek veriliyor. Diğer yandan İsrail'e tepki yağıyor. Hatta birçok futbolsever, Avrupa'da bulunmamasına rağmen UEFA organizasyonlarına katılan takımların artık alınmamasını istiyor.

Fenerbahçe Euroleague'deki Maccabi Tel Aviv maçını Litvanya'da oynayacak (Eurohops)

İSRAİL NEDEN UEFA KUPALARINDA?

İsrail daha önce Asya'ya bağlıydı. Ancak sonrasında bu kıtadaki Arap ülkeleri, İsrail Milli Takımı ve kulüplerine karşı oynamama kararı alarak protestoda bulundu. Bu boykotla birlikte maçlar iptal edildi. Sorunun ortadan kalkmasıa adına UEFA, İsrail'i kendi bünyesine dahil etti.

Süper Lig'deki kulüplerimize dahil olmak üzere İsrail'in basketbol ve diğer branşlarda da sürekli sorun çıkaran bir ülke olarak öne çıkması farklı kararlar alınmasına sebebiyet veriyor. Fenerbahçe'nin normal şartlar altında İstanbul'da oynaması gereken Maccabi Tel Aviv maçı Litvvanya'ya alındı.