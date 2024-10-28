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İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'ta dünya yıldızı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızları kadrosuna katan siyah beyazlılar, dünyaca ünlü bir ismi daha gündemine aldı. Beşiktaşlı taraftarlara müjdeyi İtalyan basını verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:33 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 12:33
İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yine dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.

Paulo Dybala. (REUTERS)Paulo Dybala. (REUTERS)
İTALYANLAR DUYURDU

İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paulo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma ile görüşecek.

Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.

Dybala'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldı. (REUTERS)Dybala'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anıldı. (REUTERS)
YILDIZ REFERANSI

Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyah beyazlı kulübün çatısı altında bulunması.

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