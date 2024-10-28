İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yine dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yine dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.
İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan basınına göre Beşiktaş, Paulo Dybala'nın potansiyel transferi için Roma ile görüşecek.
Roma'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın Ocak ayında ya da sezon sonunda Beşiktaş'ın yolunu tutabileceği konuşuluyor.
YILDIZ REFERANSI
Avrupa'daki yıldız oyuncuların Beşiktaş'a gelmek istemelerinin bir başka nedeni de Joao Mario, Rafa Silva, Paulista, İmmobile ve Van Bronckhorst gibi isimlerin siyah beyazlı kulübün çatısı altında bulunması.