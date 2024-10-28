İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş’ta dünya yıldızı

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sezon başında birçok yıldızı kadrosuna katan siyah beyazlılar, yine dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldı.