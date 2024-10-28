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Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! "Özel oyuncu"

Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe sahasında Bodrumspor ile karşılaştı. Kanarya, En Nesyri ve Dzeko'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları yıldız isim için büyük övgülerde bulundu. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:46 Güncelleme Tarihi :28 Ekim 2024 , 10:46
Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi! Özel oyuncu

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GÜRCAN BİLGİÇ – TARAFTARIN TAKIMI!

Üç gün önce Manchester United karşısında "rüştünü" ispatlayan takımdı Fenerbahçe. Ölçüm aletlerine göre neler yapabileceklerini, daha ne kadar iyi olabileceklerini gösterdiler. Bu 90 dakika özellikle Mourinho'ya nasıl iyi bir kadrosu olduğunu hatırlatmakla kalmadı, oyuncu grubuna da özgüveni getirdi. Bodrumspor maçına da bu futbolun ne kadar yansıyacağı bekleniyordu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Ofansif kadro, iki altı numara ile orta sahayı bloka etmek, "defansif" sabıkasına karşı Mourinho'nun itiraz dilekçesi gibi aslında. Not arasına "taraftarın takımı" diye de yazabiliriz. Beşinci dakika sonrasında "hop bakalım" dedi, İrfan Can Kahveci'yi hemen merkeze taşıdı, Maximin'e de "merkeze yaklaş" komutu gönderdi. Fenerbahçe'nin iki açığı artık bekleri; Osayi ve Kostic'ti.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Top Fenerbahçe'de kaldı ama, ofansif aksiyon olarak "anlar" bekleniyordu. Herkes istediğini yapmakta özgürdü çünkü bir plan yoktu. Çift santraforlu oyuna veya beklerin tempo getirdiği futbola yeterince çalışmadıkları o kadar belliydi ki... Elbette ön tarafın birbirine yabancılığı da, "son pas kararlarındaki" hataların nedeni olabilir. Dimitrov ile Osayi arasında da düello vardı. Bire birin en yetenekli isimlerinden biri, mevkisinin en hızlısıyla bir çok kez didişti, galip gelemedi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Osayi'nin iki kez gol denemesi, topa sürekli kendini göstermesi de rakibi geriye iten faktörlerdendi. Dört değişiklik ile, uzun süredir oynamayan Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'a da takımın bir parçası olduğunu hatırlattı kenar yönetim. Becao – Djiku – Amrabat üçlüsü duvarı örmüş, ötekilere "gösterin kendinizi" mesajını yollamıştı. Kritik haftaya kazanarak devam etmek önemliydi. Maçı kazandıran iki takım arasındaki oyuncu kalitesinin getirdiği farktı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

EMRE BOL – YATAKTA İZLE!

Ligin iki topla oynamayı sevmeyen takımının mücadelesinde mecburen topla oynamak zorunda olan takım Fenerbahçe oldu. Bodrumlu dostlar kusura bakmasın ama bu takım Süper Lig seviyesinde değil. İsmet hocaya helal olsun. Alt lig oyuncularıyla takımını buraya kadar getirmiş. Lakin yatırım yapılmazsa önümüzdeki sezon selamın aleyküm!

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Mourinho'nun çift santrforla sahaya çıkması aslında beni şaşırttı! Çünkü sadece gol yememeyi düşünen sistemi belki başka ülkelerde geçer akçe olabilir ama Fenerbahçe'yi çalıştırıyorsan geçerli bir durum olamaz. En-Nesyri sürekli oynadıkça fenomen olacak. Yeterki gerekli süreyi alsın. Dzeko gerçekten çok ağırlaşmış. Bulduğunu atacak ama zor buluyor! Amrabat gerçekten özel bir oyuncu… Fred olmayınca ne yapacağız diye düşünen Fenerbahçe taraftarı onunla birlikte Fred'i aramaz hale geldi. Oyunu iki yönlü oynayan futbolcunun hastasıyız. Hem ofansta hem defansta müthiş işler yapıyor. Çift forvet oynayacaksan böyle kusursuz oyuncuya ihtiyaç var.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Mourinho, Süper Lig'i yavaş yavaş tanımaya başladı. Maça göre sistemini ayarlamalı. Bodrum'a başka haftaya Trabzonspor'a başka oynayacak. Takımdaki ligi bilen futbolcuları daha çok oyunun içine sokması gerekiyor. Şimdi yat yatağına Mourinho; Galatasaray-Beşiktaş maçını izle! Rakiplerine iyi bak, "Ne yapmalım?" diye iyice düşün, planla! Bodrumspor senin rakibin değil.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU – HATALAR KAZANDIRDI

Mourinho, denenmesi beklenen çift santraforlu sistemi bu maçta sahaya yansıttı. Dzeko ve En-Nesyri çift santrafor oynarken uzun bir aradan sonra İrfan Can ilk 11'de başladı. Mourinho'nun vazgeçilemezleri Tadic ve Szymanski kulübedeydi. Maximin topu rakip alana taşıyan tek oyuncu konumundaydı. İki takım arasında kalite farkı çok olmasına rağmen Fenerbahçe temposuz oynuyor. Ceza alanı civarı ve içinde Dzeko yu topla buluşturursan üretken onun dışında etkili olamıyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Bodrum kalecisinin iki hatasından Fenerbahçe iki gol bularak fazla yorulmadan galip gelmeyi bildi. Mourinho'nun beğenisini kazanmış Mehmet Türkmen'i MHK fırsata çevirdi, Kadıköy'e tekrar gönderdi. Futbol müsabakalarını saatinde başlatmak hakemin asli görevidir. 19.00 da başlaması gereken maç ne tesadüf ki 19.07 başladı. TFF bu 7 dakikalık gecikmeyi sorgulamalı. UEFA bu konu için o kadar hassas ki maçlara 'Maç şefi' görevlendiriyor. Kornerden gelen topta Samet'in Amrabat'ı çift elle sarılıp indirmesi net penaltı. Hakem 'devam' dedi, VAR devreye girmedi. Şimdi bana kimse "VAR karışmaz" demesin.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

Hafta arası Benfica-Feyenord maçında Halil Umut Meler'i ceza alanı ön direkte Ayese rakibine böyle sarılıp indirdi VAR'daki İngiliz hakem David Cote çağırdı. Feyenoord golü iptal edildi, aynı sarılma... Türkmen çok koşuyor zaman zaman gereksiz koşuyor. Durmayı öğrenmeli. 32'de kaleci Sousa ile Osayi pozisyonunda doğru karar verdi faul yok. Sarı kartlarda doğrularının yanında yanlışları vardı. Deneyim kazandıkça daha iyi olacak. Mourinho'dan beğeni MHK dan destek kazanmış bir hakem yoluna tam hızla devam ediyor. Gelişimi ve nasıl olduğunu görebilmemiz için şimdi sıra büyük takımların dış saha ve zorluk derecesi yüksek maçlar olmalı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Bodrumspor maçını değerlendirdi!

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