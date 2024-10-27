Youssef En-Nesyri bir açıldı pir açıldı! Bodrum FK’ya da golünü attı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Bodrum FK ile Kadıköyde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin golü ile evinde 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Geldiği günden bu yana hazır olmadığı konusunda birçok eleştiri alan Faslı yıldız, yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.
Youssef En-Nesyri gol sayısını 3'e çıkardı (AA)
Manchester United mücadelesinde takımının eşitlik golünü kaydeden 27 yaşındaki forvet, Bodrum FK karşısında da perdeyi açan isim olmayı başardı. İlk golünü gol sevincini İzmir'de Göztepe'ye karşı yaşayan yıldız forvet, dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.
En-Nesyri tüm gol pozisyonlarını kafa vuruşuyla bitirdi.