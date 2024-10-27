Youssef En-Nesyri bir açıldı pir açıldı! Bodrum FK’ya da golünü attı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Bodrum FK ile Kadıköyde karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, Youssef En-Nesyri'nin golü ile evinde 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Geldiği günden bu yana hazır olmadığı konusunda birçok eleştiri alan Faslı yıldız, yavaş yavaş kendini bulmaya başladı.