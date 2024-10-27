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Derbinin rengi kırmızı beyaz! Antalyaspor Alanyaspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Antalyaspor, 1-0 geriye düştüğü derbide 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:28 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 18:28
Derbinin rengi kırmızı beyaz! Antalyaspor Alanyaspor’u 2-1 yendi

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Bu sezon istediği sonuçları alamayan iki Antalya ekibi Alanyaspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında karşılaştı. GAİN Park'ta oynanan mücadeleden konuk takım 2-1 galip ayrıldı.

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Karşılaşmada gol perdesini 25'inci dakikada Hwant açtı. İlk yarı 1-0 sona erdi. Ancak Antalyaspor önce 62'de Moussa Djenepo ile eşitliği yakaladı ardından da 75'te Adolfo Gaich ile öne geçeek 3 puanın sahibi oldu.

Kırmızı beyazlılar bu sonuçla 11 puana ulaşırken Alanyaspor 9'da kaldı.

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