Jose Mourinho’dan Bodrum FK zaferi yorumu: Hayal kırıklığına uğradım!

Jose Mourinho çift forvetle Bodrum FK karşısına çıktı (AA)



"CENK TOSUN İÇİN MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek; "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.