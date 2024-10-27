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Jose Mourinho'dan Bodrum FK zaferi yorumu: Hayal kırıklığına uğradım!

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrum FK ile evinde karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertli ekibin Portekizli antrenörü Jose Mourinho, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunarak skordan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

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Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 21:36 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 21:36
Jose Mourinho’dan Bodrum FK zaferi yorumu: Hayal kırıklığına uğradım!

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Şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi ve gelecek hafta çıkacağı Trabzonspor deplasmanı öncesinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi.

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"CENK TOSUN İÇİN MUTLUYUM"

Karşılaşmanın ardından konuşan Jose Mourinho hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek; "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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