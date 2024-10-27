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Fenerbahçe tribünlerinde teröre lanet Cumhuriyet'e selam!

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı ve Atatürk'ün yer aldığı pankart açtı. Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları atıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:41 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 19:42
Fenerbahçe tribünlerinde teröre lanet Cumhuriyet’e selam!

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Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin zorlu randevusu öncesinde tribünlerde 29 Ekim için dev Türk bayrağı açıldı.

Fenerbahçe tribünlerinde Atatürk pankartları ve Türk bayrağı açıldı (Takvim.com.tr)Fenerbahçe tribünlerinde Atatürk pankartları ve Türk bayrağı açıldı (Takvim.com.tr)

Karşılaşmayı seyreden binlerce taraftar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözüne yer verildi.

Fenerbahçe tribünlerinde PKK ve Abdullah Öcalan'a da lanet okundu (Takvim.com.tr)Fenerbahçe tribünlerinde PKK ve Abdullah Öcalan'a da lanet okundu (Takvim.com.tr)

Maç öncesinde TUSAŞ'a düzenlenen saldırı nedeniyle terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a da lanet okundu.

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