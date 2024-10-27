Fenerbahçe tribünlerinde teröre lanet Cumhuriyet’e selam!

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin zorlu randevusu öncesinde tribünlerde 29 Ekim için dev Türk bayrağı açıldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10'uncu haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekibin zorlu randevusu öncesinde tribünlerde 29 Ekim için dev Türk bayrağı açıldı.
Karşılaşmayı seyreden binlerce taraftar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün; "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözüne yer verildi.
Maç öncesinde TUSAŞ'a düzenlenen saldırı nedeniyle terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a da lanet okundu.