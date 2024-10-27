Dünyanın birçok ülkesinde sorun olmaya devam eden ırkçılık, kulüpler bazındaki tansiyonu en yüksek karşılaşmalardan biri olan Real Madrid - Barcelona maçında da yaşandı.
İki İspanyol devinin karşılaştığı mücadeleden Katalanlar 4-0 gibi ezici bir skorla galip ayrıldı.
Lamine Yamal ırkçılık skandalının son kurbanı oldu (EPA)
"TAHAMMÜL EDİLEMEZ"
Barcelona'nın zorlu deplasmandaki 3. golünü atan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı söylemlere karşı LaLiga kurumu suç duyurunda bulunacağını açıkladı ve bu davranışlara tahammül gösterilemeyeceğini belirtti.
"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"
Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve birkaç taraftarın dün gece stadyumun bir köşesinde söylediği hakaretlerden derin üzüntü duyuyor." ifadeleri kullanıldı.
Babası Faslı, annesi ise Ekvator Gineli olan Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı'nı tercih etmiş ve sarı kırmızılı bayrak için mücadele vererek Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı. Genç yıldız, Barcelona'nın Real Madri deplasmanındaki 3. golünü attıktan sonra kutlamasında ve korner atışlarında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.
Vinicius Junior da kısa süre önce ırkçı tezahüratlara maruz kalmışı (REUTERS)
VINICIUS JUNIOR'UN DA BAŞINA GELDİ
İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarında en çok hedef alınan futbolculardan biri Real Madrid'de forma giyen Brezilyalı Vinicius Junior olmuştu.
Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında toplamda 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları verirken, son olarak 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde bu futbolcuyu hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişi gözaltına alınmıştı.