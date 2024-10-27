Dünyanın birçok ülkesinde sorun olmaya devam eden ırkçılık, kulüpler bazındaki tansiyonu en yüksek karşılaşmalardan biri olan Real Madrid - Barcelona maçında da yaşandı.

Lamine Yamal ırkçılık skandalının son kurbanı oldu (EPA)

"TAHAMMÜL EDİLEMEZ"

Barcelona'nın zorlu deplasmandaki 3. golünü atan İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a yönelik Real Madrid tribünlerinden gelen ırkçı söylemlere karşı LaLiga kurumu suç duyurunda bulunacağını açıkladı ve bu davranışlara tahammül gösterilemeyeceğini belirtti.



"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid, futbol ve sporda ırkçılık, yabancı düşmanlığı veya şiddet içeren her türlü davranışı şiddetle kınıyor ve birkaç taraftarın dün gece stadyumun bir köşesinde söylediği hakaretlerden derin üzüntü duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

Babası Faslı, annesi ise Ekvator Gineli olan Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı'nı tercih etmiş ve sarı kırmızılı bayrak için mücadele vererek Avrupa şampiyonluğu kazanmıştı. Genç yıldız, Barcelona'nın Real Madri deplasmanındaki 3. golünü attıktan sonra kutlamasında ve korner atışlarında stadyumdaki bir grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmıştı.