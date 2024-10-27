7 hafta sonra galibiyet! Gaziantep FK Konyaspor’u 3-1 yendi

Süper Lig'e bu sezom kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Konyaspr galibiyeti ile moral buldu. Kırmızı siyahlı Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmada ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen yeşil beyazlıların kalesini 3 kez sarsarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Ev sahibi ekibe zaferi getiren isimler Ertuğrul Ersoy, Christopher Lungoyi ve Dejan Sorescu oldu. Alassane Ndao'nun sayısı ise konuk takıma yetmedi.
Gaziantep FK zor bir sürecin ardından galibiyet almayı başardı (AA)
MAÇTAN DAKİKALAR
13'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Kramer'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pedrinho müsait pozisyondaki Ndao'ya bıraktı. Ndao'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
19'uncu dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Pedrinho'nun ortasına iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
28'inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in ortasına iyi yükselen Eruğrul Ersoy'un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
60'ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında rakibinden topu alan Kozlowksi'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lungoyi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
80'inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski'nin pasında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine sokularak vurduğu şut ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Gaziantep FK Konyaspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan galip ayrılmasını bildi (A)
Gaziantep FK bu sonuçla birlikte puanını 9 yaparken gelecek hafta Göztepe ile evinde karşı karşıya gelecek.
Konyaspor ise 11 puanda kaldı ve 11'inci haftada Başakşehir'i ağırlayacak.