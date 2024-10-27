7 hafta sonra galibiyet! Gaziantep FK Konyaspor’u 3-1 yendi

Süper Lig'e bu sezom kötü bir başlangıç yapan Gaziantep FK, Konyaspr galibiyeti ile moral buldu. Kırmızı siyahlı Güneydoğu temsilcisi, karşılaşmada ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen yeşil beyazlıların kalesini 3 kez sarsarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekibe zaferi getiren isimler Ertuğrul Ersoy, Christopher Lungoyi ve Dejan Sorescu oldu. Alassane Ndao'nun sayısı ise konuk takıma yetmedi.