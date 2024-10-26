Kredi çekip alacaklar! Victor Osimhen’i bir dünya devi daha istiyor

Victor Osimhen Antalyaspor maçında ağları havalandırmıştı (AA)

KREDİYLE YILDIZLAR ALINACAK

8 sene Napoli'de çalışan ve şu anda da Juventus'ta görev yapan Cristiano Giuntoli'nin, Victor Osimhen için devreye gireceği öne sürüldü.

Giuntoli'nin, Kean'in gidişi ve Milik'in sakatllığı sonrasında yeni bir forvet için kolları sıvadığı ifade edildi.

Ancak Torino temsilcisinin Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanı dolu. Bu nedenle sezon sonunda bu girişimin yapılması planlanıyor.

İtalyan medyasına göre Juventus yaz transfer dönemine hazırlanıyor. Ocak ayında bir kredi çekilecek ve harekat başlayacak. Birbirinden yıldız isimlerin takıma kazandırılması hedefleniyor ve Osimhen de o isimlerden biri.

İşte o haber;

İtalyan medyasında yer alan habere göre Juventus'un Victor Osimhen'i bitirme olasılığı uzak bir ihtimal olarak gözükmüyor (AS Roma Live)