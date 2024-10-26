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Kredi çekip alacaklar! Victor Osimhen'i bir dünya devi daha istiyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen gündemden düşmüyor. Sarı kırmızılılara imza atmadan önce de sonra adı özellikle İtalyan medyasında sık sık manşetlere taşınan Nijeryalı forvet için birçok iddia ortaya atılıyor. Milan'ın ardından bir dünya devinin daha devreye gireceği mne sürüldü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:11 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 23:11
Kredi çekip alacaklar! Victor Osimhen’i bir dünya devi daha istiyor

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Üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili olarak spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. 1.86 metre boyundaki yıldız golcü için İtalya'da gündem oldukça hareketli. Üstelik daha önce İtalyan ekibinde birlikte çalıştığı bir isim devreye girecek. İşte detaylar...

Victor Osimhen Galatasaray kariyerinde göz alıcı bir başlangıç yaptı (REUTERS)Victor Osimhen Galatasaray kariyerinde göz alıcı bir başlangıç yaptı (REUTERS)

PERFORMANSI BÜYÜLÜYOR

Galatasaray'a geldiği günden bu yana çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol atıp 5 de asist yapan Victor Osimhen, sahalardan ayrı kaldığı sürenin acısını çıkartmayı sürdürüyor.

Teknik Direktör Okan Buruk'un ileri uçtaki en büyük kozlarından biri olan dev golcü,, Mauro Icardi ile yakaladığı uyumla da ön plana çıkıyor. Diğer yandan hakkındaki transfer dedikoduları da giderek alevleniyor.

Victor Osimhen Serie A devi Juventus'un listesinde (AA)Victor Osimhen Serie A devi Juventus'un listesinde (AA)

ESKİ DOST DEVREYE GİRECEK

İstanbul kariyerinde form tutmayı başararak eski günlerine geri dönen Victor Osimhen için birçok dünya devi de takipte. Napoli'nin şampiyonluğunda imza sahipleri arasındaki 25 yaşındaki santrfor için eski dostu ilk adımı atacak.

Victor Osimhen Antalyaspor maçında ağları havalandırmıştı (AA)Victor Osimhen Antalyaspor maçında ağları havalandırmıştı (AA)

KREDİYLE YILDIZLAR ALINACAK

8 sene Napoli'de çalışan ve şu anda da Juventus'ta görev yapan Cristiano Giuntoli'nin, Victor Osimhen için devreye gireceği öne sürüldü.

Giuntoli'nin, Kean'in gidişi ve Milik'in sakatllığı sonrasında yeni bir forvet için kolları sıvadığı ifade edildi.

Ancak Torino temsilcisinin Avrupa Birliği dışı oyuncu kontenjanı dolu. Bu nedenle sezon sonunda bu girişimin yapılması planlanıyor.

İtalyan medyasına göre Juventus yaz transfer dönemine hazırlanıyor. Ocak ayında bir kredi çekilecek ve harekat başlayacak. Birbirinden yıldız isimlerin takıma kazandırılması hedefleniyor ve Osimhen de o isimlerden biri.

İşte o haber;

İtalyan medyasında yer alan habere göre Juventus'un Victor Osimhen'i bitirme olasılığı uzak bir ihtimal olarak gözükmüyor (AS Roma Live)İtalyan medyasında yer alan habere göre Juventus'un Victor Osimhen'i bitirme olasılığı uzak bir ihtimal olarak gözükmüyor (AS Roma Live)

Victor Osimhen'in bir sonraki durağı şimdiden herkesi meraklandırıyor (AA)Victor Osimhen'in bir sonraki durağı şimdiden herkesi meraklandırıyor (AA)

"EN ZOR TRANSFERİMDİ"

Juventus Sportif Dirketörü Cristiano Giuntoli daha önce yaptığı açıklamada Victor Osimhen için; "Kariyerimdeki en zor transfer operasyonunun Victor Osimhen olduğunu söyleyebilirim. Napoli'de çalıştığım dönemde onun transferi için neredeyse 4 ay uğraştım."ifadelerini kullanmıştı.

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