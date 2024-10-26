El Classico’nun efendisi Katalanlar! Barcelona Real Madrid’i 4-0 yendi

Real Madrid ile Barcelona La Liga 'nın 11'inci haftasında karşılaştı. Barcelona, zorlu deplasmanda rakibini Robert Lewandowski'nin 2, Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle yenerek puan farkını 6'ya çıkarmayı başardı.

Robert Lewandowski 2 dakikada 2 gol attı (AFP)

2 DAKİKADA LEWANDOWSKİ

Real Madrid'in Barcelona ile karşılaştığı mücadeleye Robert Lewandowski damga vurdu. Polonyalı süper star, takımını zorlu Madid deplasmanında 2-0 öne geçirmeyi başardı.

54'te perdeyi uzaktan attığı şutla açan deneyimli santrfor, 2 dakika sonra bu kez de kafayla ağları havalandırdı.

YAMAL VE RAPHINHA SAHNEDE

Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetinde Lewandowski sonrasında Lamine Yamal ve Raphinha da ağları sarsarak farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmada ev sahibi gol atamazken Katalanlar ezici bir üstünlükle galiP gelmeyi başardı.

BARCA'DAN GÖNDERME

Real Madrid karşısında elde ettiği zaferle puanını 30'a yükselten ve farkı da 6'ya çıkaran Barcelona, sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermede bulundu.

Bordo mavili ekip "Gerçekle baş edemezsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ayrıca Hans Flick'in fotoğrafıyla "Kişisel değil, sadece bir iş." ifadeleri kullanıldı.