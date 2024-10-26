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El Classico'nun efendisi Katalanlar! Barcelona Real Madrid'i 4-0 yendi

La Liga'nın 11'inci haftası İspanya'nın en büyük maçına sahne oldu. Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, El CLassico'da Barcelona ile kozlarını paylaştı. Katalanlar, Santiago Bernabeu'daki mücadelede rakibini adeta sahadan silerek 4-0'lık sonuçla galip geldi. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 21:56 Güncelleme Tarihi :27 Ekim 2024 , 00:18
El Classico’nun efendisi Katalanlar! Barcelona Real Madrid’i 4-0 yendi

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Real Madrid ile Barcelona La Liga'nın 11'inci haftasında karşılaştı. Barcelona, zorlu deplasmanda rakibini Robert Lewandowski'nin 2, Lamine Yamal ve Raphinha'nın golleriyle yenerek puan farkını 6'ya çıkarmayı başardı.

Robert Lewandowski 2 dakikada 2 gol attı (AFP)Robert Lewandowski 2 dakikada 2 gol attı (AFP)

2 DAKİKADA LEWANDOWSKİ

Real Madrid'in Barcelona ile karşılaştığı mücadeleye Robert Lewandowski damga vurdu. Polonyalı süper star, takımını zorlu Madid deplasmanında 2-0 öne geçirmeyi başardı.

54'te perdeyi uzaktan attığı şutla açan deneyimli santrfor, 2 dakika sonra bu kez de kafayla ağları havalandırdı.

YAMAL VE RAPHINHA SAHNEDE

Barcelona'nın 4-0'lık galibiyetinde Lewandowski sonrasında Lamine Yamal ve Raphinha da ağları sarsarak farkı 4'e çıkardı. Karşılaşmada ev sahibi gol atamazken Katalanlar ezici bir üstünlükle galiP gelmeyi başardı.

BARCA'DAN GÖNDERME

Real Madrid karşısında elde ettiği zaferle puanını 30'a yükselten ve farkı da 6'ya çıkaran Barcelona, sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermede bulundu.

Bordo mavili ekip "Gerçekle baş edemezsiniz" şeklinde bir mesaj paylaştı.

Ayrıca Hans Flick'in fotoğrafıyla "Kişisel değil, sadece bir iş." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler El Classico'ya yedek kulübesinde başladı (AA)Arda Güler El Classico'ya yedek kulübesinde başladı (AA)

ARDA GÜLER YEDEKLERDE!

Real Madrid'in Bacelona'yı ağırladığı mücadelede milli futbolcu Arda Güler yedek kulübesinde yerini aldı.

Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de değerlendirmediği yıldız oyuncu görev bekledi.

Raphinha Barcelona'nın 4. golünü attı (EPA)Raphinha Barcelona'nın 4. golünü attı (EPA)

VALENCIA DEPLASMANINA GİDECEK

Real Madrid, El Classico sonrasında La Liga'nın 12'inci haftasında Valencia ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Barcelona ise Katalan derbisinde Espanyol ile 3 puan için kozlarını paylaşacak.

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