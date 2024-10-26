Utanç duyuyorum! Uğurcan Çakır maç sonu patladı

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Trabzonspor , Göztepe 'ye konuk olduğu karşılaşmada rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bordo mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır , mücadele sonrasındaki açıklamalarında adeta patlama yaşadı.

Uğurcan Çakır Trabzonspor'un Göztepe karşısındaki en iyi ismi olsa da mağlubiyeti engelleyemedi (AA)

"GÖZTEPE BİZDEN DAHA FAZLA GİBİYDİ"

Deneyimli file bekçisi, zorlu randevunun ardından yaptığı açıklamada; "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi." dedi.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Aldıkları sonuçtan dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı.