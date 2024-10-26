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Futbol otoriteleri ortak görüşte birleşti: Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı!

Samsun’da topu rakibe veren Fenerbahçe’nin M.United önünde top sahip olması ve önde agresif baskı yapması alkış aldı. Otoriteler, Mourinho’nun doğruyu bulduğunu belirterek “İşte Fener böyle oynar” dedi.

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Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 07:04
Futbol otoriteleri ortak görüşte birleşti: Manchester United’ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı!

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Fenerbahçe, Manchester United maçındaki performansıyla gerçek kimliğine dönmek için önemli bir adım attı. Spor otoriteleri Sarı-Lacivertli takımın ortaya koyduğu atak futbolu hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Gürcan Bilgiç "Kadıköy'de uzun zamandır taraftarın beklediği "kazanmak için oynayan" Fenerbahçe'yi seyrettik. Vücut dili çok önemli. Yenik duruma düştüklerinde bile sahada vazgeçen tek kişi yoktu. Bu ruh hali tribünleri peşlerinden getirdi" dedi.

Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

İlk 45 dakikadaki oyunun mükemmelliğini anlatan İlker Yağcıoğlu ise "Özellikle soldan Saint Maximin ve sağdan Osayi, Manchester kalesinde birçok tehlikeli pozisyon oluşturdu. İlk devre bittiğinde Fenerbahçe 21 kez rakip ceza sahasına girmişti" analizini yaptı. "Fenerbahçe özgüvenini kaybetmedi" diyen Serkan Akcan ise sezonun en iyi oyunlarından birinin oynandığından bahsetti. Sarı- Lacivertliler topu rakibe veren oyun anlayışıyla son zamanlarda çok eleştirilmişti. Mourinho'nun taktiği futbol otoritelerinin tepkisini almıştı. Süper Lig'de en son oynanan Samsun maçında zirve yarışından uzaklaşılması da bunun sebebi olarak görülüyordu.

Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

ÇOK ATAK ÜRETTİLER
İlk 45 dakika Fenerbahçe oyun anlamında iyi oynadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda oyunu tamamen rakibin yarı sahasına yıktı. Mourinho'nun öğrencileri birçok pozisyon da üretti ilk yarıda. Ama Fenerbahçe bu iyi oyununda bir türlü golü bulamadı. Özellikle soldan Saint Maximin ve sağdan Osayi Samuel, Manchester United kalesinde birçok tehlikeli pozisyon oluşturdu. İngiliz devi yakaladığı ilk tehlikeli pozisyonda golü buldu. İlk devre bittiğinde F.Bahçe 21 kez rakip ceza sahasına girmişti. İlker Yağcıoğlu

Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

TRİBÜNLERİ COŞTURDULAR
Kadıköy'de uzun zamandır taraftarın beklediği "kazanmak için oynayan" Fenerbahçe'yi seyrettik. Vücut dili çok önemli. Yenik duruma düştüklerinde bile sahada vazgeçen tek kişi yoktu. Bu ruh hali tribünleri peşlerinden getirdi. Müthiş bir baskı kurdular. Manchester kalecisi Onana "kedi yutmuş" gibi oynamaya başladı. En- Nesyri her dakika geçişinde takımın yeniden golcüsü haline geldi. Takımı başkalaştıran en önemli oyuncu Tadic'ti. Kariyer maçı oynadı adeta. "Yangın anında basınız" düğmesi gibiydi. Gürkan Bilgiç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

SEZONUN EN İYİLERİNDEN
Fenerbahçe'nin Manchester United karşısında ilk yarı oynadığı futbol sezonun en iyilerinden biriydi. Kadıköy'de rakibine karşı baskı kurdu. United'ın oyun kurulumunu büyük oranda engelledi. Topa sahip oldu. Oyuna iyi başlamışken United'ın Eriksen ile çektiği ilk şutun gol olması moral bozucuydu doğrusu. Fakat Fenerbahçe öz güvenini ilk yarının sonuna kadar hiç kaybetmedi. Mourinho'nun futbolcuları ilk 45 dakikada erken bir gol yemiş olmalarına rağmen sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Serkan Akcan

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