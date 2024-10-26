Futbol otoriteleri ortak görüşte birleşti: Manchester United’ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı!

Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) ÇOK ATAK ÜRETTİLER

İlk 45 dakika Fenerbahçe oyun anlamında iyi oynadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda oyunu tamamen rakibin yarı sahasına yıktı. Mourinho'nun öğrencileri birçok pozisyon da üretti ilk yarıda. Ama Fenerbahçe bu iyi oyununda bir türlü golü bulamadı. Özellikle soldan Saint Maximin ve sağdan Osayi Samuel, Manchester United kalesinde birçok tehlikeli pozisyon oluşturdu. İngiliz devi yakaladığı ilk tehlikeli pozisyonda golü buldu. İlk devre bittiğinde F.Bahçe 21 kez rakip ceza sahasına girmişti. İlker Yağcıoğlu

Manchester United'ı elinden kaçıran Fenerbahçe futboluyla ilk kez övgü aldı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



TRİBÜNLERİ COŞTURDULAR

Kadıköy'de uzun zamandır taraftarın beklediği "kazanmak için oynayan" Fenerbahçe'yi seyrettik. Vücut dili çok önemli. Yenik duruma düştüklerinde bile sahada vazgeçen tek kişi yoktu. Bu ruh hali tribünleri peşlerinden getirdi. Müthiş bir baskı kurdular. Manchester kalecisi Onana "kedi yutmuş" gibi oynamaya başladı. En- Nesyri her dakika geçişinde takımın yeniden golcüsü haline geldi. Takımı başkalaştıran en önemli oyuncu Tadic'ti. Kariyer maçı oynadı adeta. "Yangın anında basınız" düğmesi gibiydi. Gürkan Bilgiç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)



SEZONUN EN İYİLERİNDEN

Fenerbahçe'nin Manchester United karşısında ilk yarı oynadığı futbol sezonun en iyilerinden biriydi. Kadıköy'de rakibine karşı baskı kurdu. United'ın oyun kurulumunu büyük oranda engelledi. Topa sahip oldu. Oyuna iyi başlamışken United'ın Eriksen ile çektiği ilk şutun gol olması moral bozucuydu doğrusu. Fakat Fenerbahçe öz güvenini ilk yarının sonuna kadar hiç kaybetmedi. Mourinho'nun futbolcuları ilk 45 dakikada erken bir gol yemiş olmalarına rağmen sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Serkan Akcan TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN