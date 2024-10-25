Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek

Galatasaray'ın bu sezon en çok ses getiren hamlelerinden biri Victor Osimhen'di. Yapılan transferlerin ardından adeta pasta üzerindeki çilek olarak görülen Nijeryalı forvet, gösterdiği performansla da adından söz ettirdi.
Şu ana kadar çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol atıp 5 de asist yapan 25 yaşındaki forvet, transfer gündeminin de ilk sıralarına yerleşti. Dünya devleri yine peşine takıldı.
Victor Osimhen golleri ve asistleri ile Galatasaray taraftarlarını memnun etmeyi başardı.
Sezon başında uzak kaldığı formasına Galatasaray'da kavuşan ve bu fırsatı da iyi değerlendiren 1.86'lık golcü, sahalarda olmadığı süreyi de hem istatistik hem de moral olarak geride bırakmayı başardı.
Osimhen her ne kadar İstanbul'da mutlu olsa da bonservisi Napoli'de ve karar verici taraf İtalyan temsilcisi. Birçok takımın golcü futbolcu için kapıyı çalması bekleniyor.
Özellikle PSG ve Chelsea'nin adı bu süreçte çok yazıldı ancak bomba bir iddia geldi.
MILAN'DAN ÇILGIN ATAK!
İtalyan medyası, AC Milan'ın Victor Osimhen'i istediğini yazdı. Kırmızı siyahlı ekibin yaz aylarında Napoli ile görüşmek için girişimde bulunacağı ve bir dünya yıldızını da gözden çıkarabileceği aktarıldı.
Transferde fazla para harcamak istemeyen Milan'ın bu sezon istenen süreyi alamayan Rafael Leao'yu takasla önerebileceği dile getirildi.
İtalyan gazeteci Gerardo Fasano transferle ilgili olarak, "Victor Osimhen hakkında sansasyonel haberler aldım. Bilindiği gibi Milan oyuncuyu seviyor. Rossoneri yönetimi, santrforu almak için Leao'yu feda etmeye hazır. Napoli'yi teslim olmaya ikna etmek için doğru silah bu olurdu." diye konuştu.
İşte o haber;
İtalyan medyası Victor Osimhen'i gündemden düşürmüyor (Areanapoli.it)