Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek

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Galatasaray'ın bu sezon en çok ses getiren hamlelerinden biri Victor Osimhen'di. Yapılan transferlerin ardından adeta pasta üzerindeki çilek olarak görülen Nijeryalı forvet, gösterdiği performansla da adından söz ettirdi. Şu ana kadar çıktığı 6 karşılaşmada 3 gol atıp 5 de asist yapan 25 yaşındaki forvet, transfer gündeminin de ilk sıralarına yerleşti. Dünya devleri yine peşine takıldı.

Victor Osimhen golleri ve asistleri ile Galatasaray taraftarlarını memnun etmeyi başardı. Sezon başında uzak kaldığı formasına Galatasaray'da kavuşan ve bu fırsatı da iyi değerlendiren 1.86'lık golcü, sahalarda olmadığı süreyi de hem istatistik hem de moral olarak geride bırakmayı başardı. Osimhen her ne kadar İstanbul'da mutlu olsa da bonservisi Napoli'de ve karar verici taraf İtalyan temsilcisi. Birçok takımın golcü futbolcu için kapıyı çalması bekleniyor. Özellikle PSG ve Chelsea'nin adı bu süreçte çok yazıldı ancak bomba bir iddia geldi.