Nuri Şahin’e destek! Yenilgilere rağmen vazgeçmek yok

Bu sezon başında daha önce formasını da giydiği Borussia Dortmund 'a teknik direktör olarak geri dönen Nuri Şahin , beklenen başlangıca imza atamadı.

Üst üste mağlubiyetle alan Nuri Şahin için Borussia Dortmund'dan destek geldi (EPA)

Sarı siyahlı ekibin başında Bundesliga'da 2 yenilgi alan Nuri Şahin ve ekibi, Real Madrid karşılaşmasında 2-0 öne geçmesine rağmen karşılaşmadan 5-2 yenik ayrıldı. Augsburg'a da 2-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı ve 3. yenilgisini aldı.

36 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Borussia Dortmund, hafta arasında Real Madrid'e 2-0'dan 5-2'ye maç vermesinin ardından lige de mağlubiyetle döndü. Dortmund, ligde Augsburg'a 2-1 kaybetti ve bu sezon Bundesliga'daki 3. yenilgisini yaşadı.

Söz konusu sonuçların ardından Nuri Şahin'in geleceği konusunda şüpheler arttı. Bu gelişmenin ardından kulüpten açıklama geldi.

"NURİ ŞAHİN'İN ARKASINDAYIZ"

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl, Nuri Şahin hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi; "tam bir güven"leri olduğunu ve 36 yaşındaki teknik adamla ilgili şüpheleri olmadığını söyledi. Sebastian Kehl, Nuri Şahin konusunda, "Birlikte ilerliyoruz ve tamamen arkasındayız.

Daha iyi bir iş çıkarmalıyız. İyi bir durumda değiliz. Bugün bölünmemize izin vermenin bir anlamı yok. Hepimiz Salı günü kupada bir sonraki tura yükselmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.