PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Aslan dev maçı bekliyor! Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek

Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibine karşı evindeki son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Hiç yenik duruma düşmedi. 13 gol atıp sadece 4 gol yedi.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :26 Ekim 2024 , 07:18 Güncelleme Tarihi :26 Ekim 2024 , 07:18
Aslan dev maçı bekliyor! Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş’ı konuk edecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, evinde oynadığı son 7 maçta ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahada oynadığı son 4 maçı da kazanmayı başardı. Son 7 maçta ise 6 galibiyet alırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda hiç yenik duruma düşmedi. 13 gol atarken sadece 4 gol yedi. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde en son 27 Şubat 2017'de kaybetti. Rakibine yaklaşık 7.5 yıldır kaybetmiyor.

Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

14 MAÇTA 10 GALİBİYET
G.Saray, Beşiktaş ile Seyrantepe'de mücadele ettiği 14 karşılaşmada 10 galibiyet elde ederken, Siyah-Beyazlılar ise 2 kez kazandı. 2 maç da berabere sona erdi. Aslan'ın attığı 23 gole Kartal, 11 golle karşılık verdi.

Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Geçtiğimiz sezon evinde 2-1 kazanmıştı. Okan Buruk'lu Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 5 derbinin 3'ünü kazanırken, 2 kez de kaybetti. 51 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'ye karşı ise 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet elde etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İran’da patlama sesleri! Soykırımcı İsrail’in misilleme saldırısı başladı
Yatırım tercihine dikkat! Altın fiyatları talebi artırdı: Nasıl ve nereden almalı?
EMEKLİYE PRİM FARKI: Yeni dönemde çalışılan gün sayısı aylığı artıracak!
Hatay’da Başkan Erdoğan’ın katılımıyla 130 bininci konut depremzedelere teslim edilecek: Yapacağız dersek, yaparız
Beklenen an geldi: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!
İstanbul’a döndüler: Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz, Cannes’a damga vurdu!
İşte Özel Harekat polislerinin TUSAŞ’a düzenlediği operasyonun saniye saniye görüntüleri!
Başkan Erdoğan yeni nükleer santral için Rusya’ya teklif yaptı!
Gri kategoride yer alan ’Zafer’ kod adlı Özcan Günay isimli PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı o soruda joker kullandı Oktay Kaynarca çileden çıktı!
Elazığ’da ’yeşil reçete’ operasyonu! Madde bağımlılarına ilaç satan 1’i doktor 17 kişi tutuklandı
Victor Osimhen dünya devine! 75 milyon euroluk yıldızla takas edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! İşte dakika dakika TUSAŞ’a saldırı: İki terörist kendini patlattı
Başkan Erdoğan’dan SAHA EXPO 2024 programında önemli açıklamalar
TUSAŞ’a saldırı sonrası PKK/YPG’ye ait hedefler vuruldu! Hem MİT hem MSB... Çok sayıda terörist etkisiz!
SON DAKİKA