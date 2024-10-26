Aslan dev maçı bekliyor! Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş’ı konuk edecek

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Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-Kırmızılılar, evinde oynadığı son 7 maçta ezeli rakibine büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray, pazartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, iç sahada oynadığı son 4 maçı da kazanmayı başardı. Son 7 maçta ise 6 galibiyet alırken 1 kez berabere kaldı. Bu maçlarda hiç yenik duruma düşmedi. 13 gol atarken sadece 4 gol yedi. Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde en son 27 Şubat 2017'de kaybetti. Rakibine yaklaşık 7.5 yıldır kaybetmiyor.