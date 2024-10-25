Spor yazarları Beşiktaş’ın Lyon galibiyetini yorumladı! O oyuncuya şapka çıkardılar: Islıklayanlar utanır mı?

ALİ GÜLTİKEN- Taktik disipline sadakat vardı Lyon, çok önemli forvet oyuncularına sahip. Lacazette, Nuamah, Benrahma, Cherki çok yaratıcı oyuncular. Hem bire birde çok iyiler hem de dar alanı çok iyi oynayabiliyorlar. Geniş alan kontraya dönüldüğünde burada da çok hareketli oyuncular. Öndeki üçlü, birbirine çok benzeyen futbolcular olmalarının avantajını saha içinde sürekli yer değiştirerek kullandı. Beşiktaş karşısında Lyon, özellikle ilk yarıda bu oyuncularla etkili oldu.

Beşiktaş'ın özellikle topa sahip olduğunda oyun temposunu düşürme ve dengeleme stratejisi belli ölçüde başarılı oldu. Fakat oyunun bu bölümündeki en büyük başarı Ersin'e ait. Büyük takdiri hak etti. Oyunun her iki yarısında yaptığı mükemmel kurtarışlar, Beşiktaş'ı skor olarak oyunda tuttu. Şampiyonluk yaşamış bir kaleci olarak yaşı genç olsa da tecrübesini konuşturdu. İkinci yarı Beşiktaş, çabuk geçiş stratejisini yürürlüğe koyduğu andan itibaren oyun dengesi istediği noktaya geldi. Savunma bloğunda yine doğru şekilde durdu, özellikle ceza sahası civarındaki savunma dizilişi ve organizasyonu mükemmeldi. Bir yandan bunları yaparken diğer yandan da beklediği çabuk çıkış fırsatlarını peş peşe yakalamaya başladı. Rafa-İmmobile ve Gedson üçlüsü inisiyatif alıp hem atakları organize ettiler hem de Beşiktaş'ın ihtiyacı olan skoru buldular. Bu seviyeler hem mücadele hem de taktik disipline sadakat ister. Beşiktaş hem işin bu yönünü doğru yaptı hem de kazanma adına düşündüklerini sahada uyguladı. Bundan iyisi Şam'da kayısı…