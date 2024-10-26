İbo Aslan yine nakavtla kazandı

Dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu olan UFC 308 'de ( Ultimate Fighting Championship ) mücadele eden Türk dövüşçü İbo Aslan , Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira ile karşı karşıya geldi.

İbo Aslan ve rakibi tartıda karşı karşıya (AA)

İLK MAÇINI DA NAKAVTLA KAZANDI

İbo Aslan daha önce New Jersey Atlantic City'de düzenlenen maçta Anton Turkalj'ı 3'üncü rauntta nakavt ederek ilk galibiyetini almıştı. Elde ettiği zaferin ardından Aslan, "Ne mutlu Türküm diyene" demişti.

Aslan, UFC'de dövüşen 3. Türk olarak da tarihe geçti. Bu arenada daha önce Alptekin Özkılıç ve Gökhan Saki UFC'de yer almıştı.

İBO ASLAN KİMDİR?

İbo Aslan, 23 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.

2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.

UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.