Beşiktaş’ta anlaşma yakın! Avrupa devlerine kapı kapatıldı

Milyonlarca taraftarına bu sezon şampiyonluk yaşatmak ve aynı zamanda Avrupa'da iyi işler yapmak isteyen Beşiktaş, Lyon zaferi sonrasında adeta atağa kalktı. Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde flaş bir hamle yaptı.

Takımın yıldızlarından biri ile yola devam edilmek için yapılan görüşmelerde artık sona gelindi.