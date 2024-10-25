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Beşiktaş'ta anlaşma yakın! Avrupa devlerine kapı kapatıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u 1-0 yenerek ilk 3 puanını alan Beşiktaş'ta gözler Galatasaray derbisine çevrildi. Siyah beyazlılar diğer yandan da kadrosundaki yıldızlarla ilgili olarak çalışmalarını yürütüyor. Kısa süre içerisinde iç transferde imzaların atılması bekleniyor. Yıldız oyuncuyla anlaşma çok yakın. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:46 Güncelleme Tarihi :25 Ekim 2024 , 20:49
Beşiktaş’ta anlaşma yakın! Avrupa devlerine kapı kapatıldı

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Milyonlarca taraftarına bu sezon şampiyonluk yaşatmak ve aynı zamanda Avrupa'da iyi işler yapmak isteyen Beşiktaş, Lyon zaferi sonrasında adeta atağa kalktı. Siyah beyazlılar, Galatasaray derbisi öncesinde flaş bir hamle yaptı.

Takımın yıldızlarından biri ile yola devam edilmek için yapılan görüşmelerde artık sona gelindi.

Semih Kılıçsoy Lyon maçında sarı kart görmüştü /REUTERS)Semih Kılıçsoy Lyon maçında sarı kart görmüştü /REUTERS)

BİRÇOK TAKIM PEŞİNDEYDİ

Süper Lig'in dev takımlarından Beşiktaş, yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy'un kontratını uzatmak adına ilk adımı atmış ve görüşmelere başlamıştı.

Yönetim, birçok takımın da listesinde bulunan genç oyuncunun menajeri ile anlaşma noktasına geldi. Ayrıca takipteki kulüplerin de ilgisinin bertaraf edilmesi hedefleniyor.

Bu sezon istediği şansı bulamayan 19 yaşındaki forvetin kontrat süresinde değişiklik yapılmayacak.

Semih Kılıçsoy bu sezon 4 asist yaptı (AA)Semih Kılıçsoy bu sezon 4 asist yaptı (AA)

SEMİH KILIÇSOY'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş alt yapısından yetişen Semih Kılıçsoy bu sezon 12 karşılaşmada 517 dakika süre aldı ve 4 asistlik katkı sağladı.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da her fırsatta güvendiğini söylediği oyuncusunun sözleşme imzalamasıyla birlikte kazanacağı öz güven ve motivasyonun takıma direkt etki edeceğini düşünüyor.

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