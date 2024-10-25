Pana elimizden kaçtı! Fenerbahçe Panathinaikos’a 81-76 yenildi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Kanarya, son çeyreğe kadar rakibinin gerisinde götürdüğü mücadelede çok önemli bir geri dönüşe imza atıp maçı kazanmaya yaklaşsa da rakibine 81-76 mağlup oldu.