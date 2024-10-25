Pana elimizden kaçtı! Fenerbahçe Panathinaikos’a 81-76 yenildi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Kanarya, son çeyreğe kadar rakibinin gerisinde götürdüğü mücadelede çok önemli bir geri dönüşe imza atıp maçı kazanmaya yaklaşsa da rakibine 81-76 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 5. haftasında Yunan temsilcisi Panathinaikos'u konuk etti. Kanarya, son çeyreğe kadar rakibinin gerisinde götürdüğü mücadelede çok önemli bir geri dönüşe imza atıp maçı kazanmaya yaklaşsa da rakibine 81-76 mağlup oldu.
FENERBAHÇE - PANATHINAIKOS
1. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 15-21 :Panathinaikos
2. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 35-46 :Panathinaikos
3. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 54-62 :Panathinaikos
4. ÇEYREK | Fenerbahçe Beko: 76-81 :Panathinaikos
FENERBAHÇE LİTVANYA'YA GİDECEK
Panathinaikos ile karşılaşan Fenerbahçe, bir sonraki maçında Maccabi Tel Aviv'e karşı ev sahibi statüsünde oynayacak ancak İstanbul'da değil.
Güvenlik gerekçesiyle yüksek riskli olarak kabul edilen mücadele, 17 Ekim itibarıyla Litvanya'ya alınmıştı. Sarı lacivetlilerin bu sınavı 29 Ekim saat 20.45'te başlayacak.