İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Trabzonspor kongresi iddialarına yanıt

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Ekonomik alanda yaptığı atılımlarla borç konusunda önemli mesafe kat eden Trabzonspor'da başkanlık seçimi de yaklaşıyor. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın "Başladığım işi yarım bırakmam" sözleriyle aday olduğu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Ertuğrul Doğan'a teşekkür etti (İHA) "VEFA KARAGÜMRÜK'TE SEMT ADI DEĞİLDİR" Hakemler üzerinden kongre sürecine dahik olduğı öne süürlen Hacıosmanoğlu, Takvim'den Ulaş Özdemir'e yaptığı açıklamada; "Trabzonspor kongre sürecinde şehirde adım geçiyor. Öncelikle Trabzonluya yakışır şekilde bize sonsuz desteğini veren Ertuğrul Doğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayat felsefemizi tanıyan insanlar çok iyi bilir. Bizde vefa Karagümrük'te semt adı değildir. Ömür boyu taşıdığımız duygudur." dedi.