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Beşiktaş maçında oynayacak mı? PFDK Yunus Akgün'ün cezasını açıkladı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile ilgili yaptığı paylaşım sonrasında Yunus Akgün hakkındaki kararını verdi. Çıkan karara göre yıldız futbolcu Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Siyah beyazlı kulüp ise karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:11 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 20:34
Beşiktaş maçında oynayacak mı? PFDK Yunus Akgün’ün cezasını açıkladı!

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PFDK, Galatasaraylı Yunus Akgün'e 117 bin TL para cezası verdi.

Yunus Akgün Beşiktaş maçınd foma giyebilecek. (EPA)Yunus Akgün Beşiktaş maçınd foma giyebilecek. (EPA)

Ceza hakkında şu açıklama yapıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu YUNUS AKGÜN, her ne kadar FDT'nin 41. Maddesi nedeniyle sevk edilmiş ise de, bahse konu sosyal medya paylaşımının sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin bu haliyle de sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (ceza tayinine yer olmadığı yönünde iki karşı oy ile oyçokluğu) karar verilmiştir."

BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ!

Siyah beyazlı ekip, derbi öncesinde verilen bu karar sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak PFDK'ya tepki gösterdi.

Paylaşımda 117 alkış emojisi yer alırken söz konusu gönderi binlerce etkileşim aldı.

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