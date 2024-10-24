İstatistikleri göz alıcı! Nuri Şahin’in yıldızı için devler kapışıyor

Antalyaspor'da çalıştıktan sonra futbolculuk kariyerinde formasını da terlettiği Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Alman ekibinde iyi bir başlangıç yapsa da şu anda 7. sırada yer alıyor.
Ancak bazı oyuncuları vitrine çıkarmayı başlayan Nuri Şahin için flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre ocak ayında ayrılık olabilir.
Jamie Bynoe-Gittens bu sezon Nui Şahin ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı (REUTERS)
DEVLER PEŞİNDE
Reading ve Manchester City alt yapılarından yetiştikten sona sarı siyahlı ekibe imza atan Jamie Bynoe-Gittens, Borussia Dortmund formasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.
Bild'in habeine göre Ada ekipleri genç futbolcu ile ilgileniyor. Liverpool, Chelsea ve Tottenham, 20 yaşındaki genç futbolcu için sıraya girdi.
Jamie Bynoe-Gittens için İngiliz devleri sıraya girdi (REUTERS)
Bundesliga devinin 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gittens için 100 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Gittens, bu sezon Borussia Dortmund'da çıktığı 11 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.