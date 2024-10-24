İstatistikleri göz alıcı! Nuri Şahin’in yıldızı için devler kapışıyor

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Antalyaspor'da çalıştıktan sonra futbolculuk kariyerinde formasını da terlettiği Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Alman ekibinde iyi bir başlangıç yapsa da şu anda 7. sırada yer alıyor. Ancak bazı oyuncuları vitrine çıkarmayı başlayan Nuri Şahin için flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre ocak ayında ayrılık olabilir.

Jamie Bynoe-Gittens bu sezon Nui Şahin ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı (REUTERS)



DEVLER PEŞİNDE Reading ve Manchester City alt yapılarından yetiştikten sona sarı siyahlı ekibe imza atan Jamie Bynoe-Gittens, Borussia Dortmund formasıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Bild'in habeine göre Ada ekipleri genç futbolcu ile ilgileniyor. Liverpool, Chelsea ve Tottenham, 20 yaşındaki genç futbolcu için sıraya girdi.