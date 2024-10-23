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İspanya'da kasırga! Barcelona Bayern Münih'i 4-1 yendi

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta dev bir maça sahne oldu. Barcelona evinde Bayern Münih'i ağırladı. Katalanlar maçın henüz başında Raphinha ile öne geçti. Harry Kane cevap verip skoru 1-1'e getrse de Brezilyalı yıldıza Robert Lewandowski eşlik etti ve ev sahibi yeniden öne geçti. Ancak sambacının durmaya niyeti yoktu ve önce 45, ardından da 56. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı ve skoru 4-1 olarak tayin etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 21:52 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 00:36
İspanya’da kasırga! Barcelona Bayern Münih’i 4-1 yendi

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UEFA organizasyonlarının 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam etti. Barcelona, evinde ağırladığı Bayern'i Raphinha'nın 3 ve Robert Lewandowski'nin golleri ile 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Raphinha takımının ilk golünü attıktan sonra böyle sevindi (REUTERS)Raphinha takımının ilk golünü attıktan sonra böyle sevindi (REUTERS)

KATALANLAR ŞOKLA BAŞLADI

Karşılaşma ilk dakika golü ile başladı. Brezilyalı yıldız Raphinha, takımını 1-0 öne geçiren vuruşu yaparak Katalan temsilcisi adına perdeyi açtı.

Gol sonrası taraftaralar büyük bir sevinç yaşadı.

İlk yarı biterken uzatma dakikalarının henüz başında farkı ikiye çıkardı. 56'da ise kendinin 3. takımınını 4. golüne imza attı.

Harry Kane takımı adına ağları sarstı (REUTERS)Harry Kane takımı adına ağları sarstı (REUTERS)

KANE YANIT VERDİ

Alman temsilcisi Bayern Münih Harry Kane ile 9'uncu dakiakda rakibine yanıt verdi.

İngiliz yıldız, ceza sahasında buluştuğu topu ağlarla buluşturarak dengeyi sağladı.

İspanya’da kasırga! Barcelona Bayern Münih’i 4-1 yendi

Robert Lewandowski eski takımı Bayern Münih'e gol atmayı başardı (REUTERS)Robert Lewandowski eski takımı Bayern Münih'e gol atmayı başardı (REUTERS)

LEWA ESKİ TAKIMINA ACIMADI!

Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, senelerce formasını giydiği Bayern karşısında ağları havalandırdı.

Polonyalı futbolcu, Lopez'in savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında verdiği pasla hareketlendi ve Dayot Upamecano'nun çabasına rağmen topu ağlarla buluşturdu.

Barcelona 4. haftada Kızılyıldız deplasmanına çıkarken Bayern ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica'yı ağırlayacak.

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