UEFA organizasyonlarının 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam etti. Barcelona, evinde ağırladığı Bayern'i Raphinha'nın 3 ve Robert Lewandowski'nin golleri ile 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
UEFA organizasyonlarının 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam etti. Barcelona, evinde ağırladığı Bayern'i Raphinha'nın 3 ve Robert Lewandowski'nin golleri ile 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
KATALANLAR ŞOKLA BAŞLADI
Karşılaşma ilk dakika golü ile başladı. Brezilyalı yıldız Raphinha, takımını 1-0 öne geçiren vuruşu yaparak Katalan temsilcisi adına perdeyi açtı.
Gol sonrası taraftaralar büyük bir sevinç yaşadı.
İlk yarı biterken uzatma dakikalarının henüz başında farkı ikiye çıkardı. 56'da ise kendinin 3. takımınını 4. golüne imza attı.
KANE YANIT VERDİ
Alman temsilcisi Bayern Münih Harry Kane ile 9'uncu dakiakda rakibine yanıt verdi.
İngiliz yıldız, ceza sahasında buluştuğu topu ağlarla buluşturarak dengeyi sağladı.
LEWA ESKİ TAKIMINA ACIMADI!
Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski, senelerce formasını giydiği Bayern karşısında ağları havalandırdı.
Polonyalı futbolcu, Lopez'in savunma arkasına yaptığı koşu sonrasında verdiği pasla hareketlendi ve Dayot Upamecano'nun çabasına rağmen topu ağlarla buluşturdu.
Barcelona 4. haftada Kızılyıldız deplasmanına çıkarken Bayern ise Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica'yı ağırlayacak.