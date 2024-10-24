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Türkiye FIFA sıralamasında aynı basamakta kaldı!

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 26'ncı sıradaki yerini korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

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Giriş Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :24 Ekim 2024 , 15:10
Türkiye FIFA sıralamasında aynı basamakta kaldı!

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A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Ekim ayı dünya sıralamasında 26'ncı sıradaki yerini korudu.

Türkiye'nin bin 548 puanla 26'ncı basamakta yer aldığı sıralamada, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizden Galler de 29'unculuktaki yerini korurken, İzlanda bir basamak yükselerek 70'inci ve Karadağ ise bir basamak gerileyerek 75'inci oldu.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan Ekim ayı sıralamasında ilk 5'te bulunan ülkeler değişmedi. Copa América şampiyonu Arjantin bin 883 puanla birinciliğini sürdürürken, Fransa bin 859 puanla 2'nci, EURO 2024 şampiyonu İspanya bin 844 puanla 3'üncü, İngiltere bin 807 puanla 4'üncü, Brezilya ise bin 784 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 28 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

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