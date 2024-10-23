Süper Lig devlerinden TUSAŞ saldırısına kınama

Süper Lig'in dev kulüpleri, Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ .'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Beşiktaş: " Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ . (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe'nin alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)