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Süper Lig devlerinden TUSAŞ saldırısına kınama

Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajla kınadı.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:40 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:41
Süper Lig devlerinden TUSAŞ saldırısına kınama

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Süper Lig'in dev kulüpleri, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

İŞTE KULÜPLERİN YAPTIKLARI PAYLAŞIMLAR

Beşiktaş: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş'ın alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)Beşiktaş'ın alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)

Fenerbahçe: "Başımız sağ olsun. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan Tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Fenerbahçe'nin alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)Fenerbahçe'nin alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)

Süper Lig devlerinden TUSAŞ saldırısına kınama

Galatasaray: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Galatasaray'ın alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)Galatasaray'ın alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)

Trabzonspor: "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Trabzonspor'un alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)Trabzonspor'un alçak terör saldırısı sonrası mesajı (X)

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