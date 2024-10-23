Dries Mertens kapıyı kapattı: Artık bitti!

Sarı kırmızılı forma ile 3. sezonunda da önemli istatistikler elde etmeyi sürdüren Dries Mertens , adını birçok alanda da zirveye oturdu. Kendi yaş kategorisinde de yine en üst sıralarda yer aldı.

Belçikalı oyuncunun ülkesinin basınına yaptığı açıklama manşetlerde geniş yer buldu. Yıldız ismin milli takımdan ayrılığına yönelik süreçle ilgili olarak bilgilerin verildiği haberde önemli ifadeler yer aldı.

Dries Mertens Galatasaray'ın son senelerdeki en verimli transferlerinden biri oldu (AA)

Dries Mertens Belçika Milli Takımı'nı artık sadece taraftar olarak destekleyeceğini söyledi (AA)



"ARTIK BİR TARAFTARIM"

DAZN Belgie ve Voetbal Premium'un aktardığı bilgilere göre Belçika Milli Takımı'na dönmeyi kabul etmeyen Mertens; "Artık sadece bir taraftarım" diyor.

Mertens'in "Eğer ki takımdaki on oyuncu da sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi bulamazsınız, beni her zaman arayabilirsiniz. Benim için artık bitti, sadece bir taraftarım." açıklamaları detay olarak aktarıldı.