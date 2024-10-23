Dries Mertens kapıyı kapattı: Artık bitti!

Sarı kırmızılı forma ile 3. sezonunda da önemli istatistikler elde etmeyi sürdüren Dries Mertens, adını birçok alanda da zirveye oturdu. Kendi yaş kategorisinde de yine en üst sıralarda yer aldı.
Sarı kırmızılı forma ile 3. sezonunda da önemli istatistikler elde etmeyi sürdüren Dries Mertens, adını birçok alanda da zirveye oturdu. Kendi yaş kategorisinde de yine en üst sıralarda yer aldı.
MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI
Belçikalı oyuncunun ülkesinin basınına yaptığı açıklama manşetlerde geniş yer buldu. Yıldız ismin milli takımdan ayrılığına yönelik süreçle ilgili olarak bilgilerin verildiği haberde önemli ifadeler yer aldı.
"ARTIK BİR TARAFTARIM"
DAZN Belgie ve Voetbal Premium'un aktardığı bilgilere göre Belçika Milli Takımı'na dönmeyi kabul etmeyen Mertens; "Artık sadece bir taraftarım" diyor.
Mertens'in "Eğer ki takımdaki on oyuncu da sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi bulamazsınız, beni her zaman arayabilirsiniz. Benim için artık bitti, sadece bir taraftarım." açıklamaları detay olarak aktarıldı.
GALATASARAY'A DA VEDA EDECEK Mİ?
37 yaşındaki futbolcu bu zamana kadar çıktığı 109 karşılaşmada 21 gol atıp 33 de asist yapmayı başarmıştı.
Haberde ayrıca Mertens'in 2025 yazında futbola veda edip etmeyeceği de merak konusu.