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Dries Mertens kapıyı kapattı: Artık bitti!

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, kariyeri ile ilgili önemli bir karar aldı. Deneyimli futbolcu, kariyerinin belki de son sezonunda veda açıklaması yaptı. Artık sadece taraftar olduğunu belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:17 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:19
Dries Mertens kapıyı kapattı: Artık bitti!

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Sarı kırmızılı forma ile 3. sezonunda da önemli istatistikler elde etmeyi sürdüren Dries Mertens, adını birçok alanda da zirveye oturdu. Kendi yaş kategorisinde de yine en üst sıralarda yer aldı.

Dries Mertens Galatasaray'ın son senelerdeki en verimli transferlerinden biri oldu (AA)Dries Mertens Galatasaray'ın son senelerdeki en verimli transferlerinden biri oldu (AA)

MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI

Belçikalı oyuncunun ülkesinin basınına yaptığı açıklama manşetlerde geniş yer buldu. Yıldız ismin milli takımdan ayrılığına yönelik süreçle ilgili olarak bilgilerin verildiği haberde önemli ifadeler yer aldı.

Dries Mertens Belçika Milli Takımı'nı artık sadece taraftar olarak destekleyeceğini söyledi (AA)Dries Mertens Belçika Milli Takımı'nı artık sadece taraftar olarak destekleyeceğini söyledi (AA)

"ARTIK BİR TARAFTARIM"

DAZN Belgie ve Voetbal Premium'un aktardığı bilgilere göre Belçika Milli Takımı'na dönmeyi kabul etmeyen Mertens; "Artık sadece bir taraftarım" diyor.

Mertens'in "Eğer ki takımdaki on oyuncu da sakatlanırsa ve gerçekten kimseyi bulamazsınız, beni her zaman arayabilirsiniz. Benim için artık bitti, sadece bir taraftarım." açıklamaları detay olarak aktarıldı.

Dries Mertens kapıyı kapattı: Artık bitti!

Dries Metens'in Galatasaray'daki kariyerine de son vereceği öne sürüldü (AA)Dries Metens'in Galatasaray'daki kariyerine de son vereceği öne sürüldü (AA)

GALATASARAY'A DA VEDA EDECEK Mİ?

37 yaşındaki futbolcu bu zamana kadar çıktığı 109 karşılaşmada 21 gol atıp 33 de asist yapmayı başarmıştı.

Haberde ayrıca Mertens'in 2025 yazında futbola veda edip etmeyeceği de merak konusu.

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