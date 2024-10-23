Mauro Icardi atmaya devam ediyor! Lig sonrası Avrupa’da da coştu

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve sonrasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı ile birlikte döndüğü sahalarda fırtına gibi esmeye devam etti.
Gol ve asist katkılarıyla takımına hayat veren Arjantinli yıldızın son kurbanı Elfsborg oldu.
Mauro Icardi 6. golünü kaydetti (AA)
Karşılaşmanın 28'inci dakikasında Victor Osimhen'in pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Dries Mertens'in yay üzerindeki vuruşu direkten dönünce Mauro Icardi sahneye çıktı ve skoru 1-0'a getirdi.
Mauro Icardi sakatlık sonrası yüksek perdeden bir dönüş yaptı (AA)
31 yaşındaki forvet Elfsborg karşısında da fileleri havalandırarak bu sezon 6'ıncı golünü kaydetmiş oldu. Deneyimli golcü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki sayısını 2'ye yükseltirken Süper Lig'de ise 4 kez ağları sarstı.
Icardi ayrıca Beşiktaş derbisi öncesinde de moral buldu.