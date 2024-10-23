Mauro Icardi atmaya devam ediyor! Lig sonrası Avrupa’da da coştu

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve sonrasında Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi, Kasımpaşa maçı ile birlikte döndüğü sahalarda fırtına gibi esmeye devam etti.

Gol ve asist katkılarıyla takımına hayat veren Arjantinli yıldızın son kurbanı Elfsborg oldu.