Jose Mourinho’dan Manchester United maçı öncesi olay gönderme!

SOW HARİKA GOL ATMIŞTI "Manchester United'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye kaybetti. Bu kez bizi nasıl bir maç bekliyor?" sorusuna Mourinho, "Fenerbahçe de Manchester'da kaybetti. O sene Manchester United, Avrupa şampiyonu oldu ve ben de teknik direktörüydüm." cevabını verdi. Jose Mourinho, "O kaybettiğimiz maçta Moussa Sow harika bir gol atmıştı. O gol maçı kazandırmayı hak etmişti." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Jose Mourinho. (REUTERS)

"UZMANLARDAN TAVSİYE ALACAĞIM"



"Nasıl bir formasyonla yarın Oosterwolde'nin eksikliğini doldurmaya çalışacaksınız?" sorusuna Mourinho, "Gazeteleri okuyacağım, haberleri takip edeceğim. İlk 11 için uzmanlardan tavsiyeler alacağım." sözleriyle cevap verdi.

"MANU VE TOTTENHAM FAVORİ"

"Manchester United'ın yüksek bir potansiyeli var. İki beraberlik onları favori yapmaz ama kötü de etkilemez. 8 maçın 4'ünü kaybetseler bile, kalan 4 maçı kazanarak 12 puanla kolayca üst tura çıkabilirler. Bu turnuvada Manchester United ve Tottenham'ın favori olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Premier Lig çok farklı ve biz de en güçlü adaylardan biriyle oynayacağız."

"MAÇIN KOLAY OLMAYACAĞINI BİLİYORLAR"



"Manchester United'ın korkması için bir sebep görmüyorum ancak maçın kolay olmayacağını biliyorlardır. Yarınki maçın kolay olacağını düşünüyorlarsa yanlış bir yaklaşım olur."

"SEZONU KAPATTI"

"Jayden Oosterwolde bence sezonu kapattı. Mayıs ayı başında 1-2 maç oynamak için dönerse, sürpriz olur."