Mourinho’dan revizyon! İşte Fenerbahçe’nin Manchester United maçı 11’i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.