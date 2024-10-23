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Mourinho'dan revizyon! İşte Fenerbahçe'nin Manchester United maçı 11'i

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler Avrupa'ya çevrildi. Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçında sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesi nasıl bir 11 sahaya süreceği merak konusu olan teknik direktör Jose Mourinho kararını verdi. İşte Fenerbahçe - Manchester United maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:26 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 11:26
Mourinho’dan revizyon! İşte Fenerbahçe’nin Manchester United maçı 11’i

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında perşembe günü İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mourinho’dan revizyon! İşte Fenerbahçe’nin Manchester United maçı 11’i

UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

Mourinho’dan revizyon! İşte Fenerbahçe’nin Manchester United maçı 11’i

Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

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