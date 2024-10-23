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Erik Ten Hag'dan Jose Mourinho'ya övgü: Ona inanıyorum!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplatnısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, meslektaşı Jose Mourinho hakkında; "Ben Mourinho'nun Fenerbahçe'yi en iyi performansına ulaştıracağına inanıyorum" dedi.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 22:28 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 22:28
Erik Ten Hag’dan Jose Mourinho’ya övgü: Ona inanıyorum!

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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da Teknik Direktör Erik Ten Hag, basın mensuplarının karşısına geçti. Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmaya dair yaptığı kadro yorumunda; "Bazı sakat futbolcularımız var fakat elimizdeki oyuncular yeterli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Erik Ten Hag, fazla taraftarın kendilerine motive sağlayacağını söyledi (REUTERS)Erik Ten Hag, fazla taraftarın kendilerine motive sağlayacağını söyledi (REUTERS)

"TARAFTAR BİZİM İÇİN MOTİVASYON"

"Jose Mourinho önderliğinde 35 bin ateşli taraftarın karşısında böyle bir teste hazır mısınız?" sorusuna Hollandalı teknik adam, "Bizim oyuncularımız bu konuda tecrübeli. Böyle atmosferde çok fazla maç oynadık. Oyuncularımız hazır, bu bizim için bir motivasyon olacak." yanıtını verdi.

Erik Ten Hag, Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyledi (REUTERS)Erik Ten Hag, Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyledi (REUTERS)

"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI"

Erik ten Hag, "Jose Mourinho daha önceden Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı. Biz de yerel kupalarda başarılı olduk. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Önümüzde büyük bir fırsat var ama bunun için maçları kazanmanız gerekiyor. İki maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekeni biliyoruz. Biz geçen sene Avrupa'da çok maç oynadık. Bu sene önümüzde çok maç var. Sonuçta zor ama kendimize güveniyoruz ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Erik Ten Hag’dan Jose Mourinho’ya övgü: Ona inanıyorum!

Erik Ten Hag Jose Mourinho'nun başarılı olacağına inandığını söyledi. (REUTERS)Erik Ten Hag Jose Mourinho'nun başarılı olacağına inandığını söyledi. (REUTERS)

"MOURINHO'YA İNANIYORUM"

Mourinho'nun başarılı olacağına inandığını ifade eden Hag şu ifadeleri kullandı: "Mourinho çok fazla kupa kazandı fakat futbolda her yıl kendinizi tekrar ispatlamanız gerekiyor. Çünkü kazanamadığınızda eleştirilirsiniz. Önemli olan yıl sonunda nereye geldiğiniz. Ben Mourinho'nun Fenerbahçe'yi en iyi performansına ulaştıracağına inanıyorum."

Erik Ten Hag Fenerbahçe'deki bazı oyuncularla kupalar kaldırdığını ifade etti. (REUTERS)Erik Ten Hag Fenerbahçe'deki bazı oyuncularla kupalar kaldırdığını ifade etti. (REUTERS)

"3 OYUNCUYLA KUPALAR ALDIM"

Hollandalı çalıştırıcı daha önce çalıştırdığı isimlerle kupalar kazandığını belirterek, "Fenerbahçe'den bazı oyuncularla birlikte daha önce kupalar kazandım. Fred, Amrabat ve Tadic ile birçok kupa aldım. Mesela Dzeko gibi çok önemli bir oyuncuları var. Fenerbahçe çok iyi takım. Ama karşımızdaki atkımı ne çok büyük görüyoruz ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak. Bu doğrultuda da iyi takımlarla güzel maçlar yapmak istiyoruz." dedi.

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