Erik Ten Hag’dan Jose Mourinho’ya övgü: Ona inanıyorum!

Mourinho'nun başarılı olacağına inandığını ifade eden Hag şu ifadeleri kullandı: "Mourinho çok fazla kupa kazandı fakat futbolda her yıl kendinizi tekrar ispatlamanız gerekiyor. Çünkü kazanamadığınızda eleştirilirsiniz. Önemli olan yıl sonunda nereye geldiğiniz. Ben Mourinho'nun Fenerbahçe 'yi en iyi performansına ulaştıracağına inanıyorum."

Erik Ten Hag Fenerbahçe'deki bazı oyuncularla kupalar kaldırdığını ifade etti. (REUTERS)

"3 OYUNCUYLA KUPALAR ALDIM"

Hollandalı çalıştırıcı daha önce çalıştırdığı isimlerle kupalar kazandığını belirterek, "Fenerbahçe'den bazı oyuncularla birlikte daha önce kupalar kazandım. Fred, Amrabat ve Tadic ile birçok kupa aldım. Mesela Dzeko gibi çok önemli bir oyuncuları var. Fenerbahçe çok iyi takım. Ama karşımızdaki atkımı ne çok büyük görüyoruz ne de çok küçük görüyoruz. Bizim amacımız finale çıkmak. Bu doğrultuda da iyi takımlarla güzel maçlar yapmak istiyoruz." dedi.

