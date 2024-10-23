Erik Ten Hag’dan Jose Mourinho’ya övgü: Ona inanıyorum!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Manchester United'da Teknik Direktör Erik Ten Hag, basın mensuplarının karşısına geçti. Hollandalı çalıştırıcı, karşılaşmaya dair yaptığı kadro yorumunda; "Bazı sakat futbolcularımız var fakat elimizdeki oyuncular yeterli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Erik Ten Hag, fazla taraftarın kendilerine motive sağlayacağını söyledi (REUTERS)
"TARAFTAR BİZİM İÇİN MOTİVASYON"
"Jose Mourinho önderliğinde 35 bin ateşli taraftarın karşısında böyle bir teste hazır mısınız?" sorusuna Hollandalı teknik adam, "Bizim oyuncularımız bu konuda tecrübeli. Böyle atmosferde çok fazla maç oynadık. Oyuncularımız hazır, bu bizim için bir motivasyon olacak." yanıtını verdi.
Erik Ten Hag, Avrupa'da başarılı olmak istediklerini söyledi (REUTERS)
"HEDEFİMİZ AVRUPA KUPALARI"
Erik ten Hag, "Jose Mourinho daha önceden Avrupa Kupası'nı kazandırmıştı. Biz de yerel kupalarda başarılı olduk. Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Önümüzde büyük bir fırsat var ama bunun için maçları kazanmanız gerekiyor. İki maçta 2 puanımız var. Yapmamız gerekeni biliyoruz. Biz geçen sene Avrupa'da çok maç oynadık. Bu sene önümüzde çok maç var. Sonuçta zor ama kendimize güveniyoruz ve Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.