Galatasaray Elfsborg maçında penaltı bekledi!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısında penaltı bekledi.
Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topu kaleyegöndermek istedi ancak rakibe çarpıp geri döndü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısında penaltı bekledi.
Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topu kaleyegöndermek istedi ancak rakibe çarpıp geri döndü.
O andan itibaren gözler Sloven hakem Matej Jug'a çevrildi. Ancak Jug devam kararı verdi.
Karar sonrası tribünlerden tepki yağdı.