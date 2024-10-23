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Galatasaray Elfsborg maçında penaltı bekledi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırlayan Galatasaray, 26'ıncı dakikada penaltı bekledi. Sarı kırmızılıların bu beklentisi karşılık bulmadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:13 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:13
Galatasaray Elfsborg maçında penaltı bekledi!

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, karşılaşmanın ilk yarısında penaltı bekledi.

Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topu kaleyegöndermek istedi ancak rakibe çarpıp geri döndü.

O andan itibaren gözler Sloven hakem Matej Jug'a çevrildi. Ancak Jug devam kararı verdi.

Karar sonrası tribünlerden tepki yağdı.

Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi (TRT 1)Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi (TRT 1)

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