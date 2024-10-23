Galatasaray Elfsborg maçında penaltı bekledi!

Barış Alper Yılmaz'ın pasında Yunus Akgün topu kaleyegöndermek istedi ancak rakibe çarpıp geri döndü.

O andan itibaren gözler Sloven hakem Matej Jug'a çevrildi. Ancak Jug devam kararı verdi.

Karar sonrası tribünlerden tepki yağdı.

Galatasaray bu pozisyonda penaltı bekledi (TRT 1)