Galatasaray 48 yıl sonra kazandı! İkinci galibiyet Rams Park’ta geldi

Yunus Akgün skoru 4-2'ye taşısa da İsveç temsilcisi sonucu 4-3 olarak belirledi.

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi 'nde temsil eden Galatasaray , 3. hafta maçında Elfsborg ile karşılaştı. İsveç temsilcisini ağırlayan sarı kırmızılı ekip, ilk yarıda 3-0 öne geçmesine rağmen konuk takımın 2 golü ile adeta gerilim filmi yaşadı.

Yunus Akgün Galatasaray'ın son golünü attı (AA)

Galatasaray, bu sonuçla ikinci kez İsveç takımları karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Daha önce ilk ve tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1'lik skorla yenerek elde eden Cimbom, şanssızlığını kırdı.

Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK karşısında da galibiyet elde edemeyen Aslan, Elfsborg'u 4-3 ile devirerek puanını 7'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.