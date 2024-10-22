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Alperen Şengün'den tarihi imza!

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 5 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Toplamda 185 milyon dolar kazanacak olan milli basketbolcu, tarihin en çok kazanan Türk sporcusu oldu.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:33 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 10:33
Alperen Şengün’den tarihi imza!

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Houston Rockets'ta geleceği belirsiz olan Alperen Şengün için yeni bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Alperen Şengün, Houston Rockets ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Alperen Şengün. (AFP)Alperen Şengün. (AFP)

TAM 185 MİLYON DOLAR

Milli basketbolcumuz, yeni anlaşmaya göre 5 yıl için toplamda 185 milyon dolar kazanacak. Alperen'in sözleşmesinde ayrıca bir yılda opsiyon bulunacak.

EN ÇOK KAZANAN OYUNCU OLACAK

Bu anlaşmanın resmiyet kazanmasıyla birlikte başarılı oyuncu, cumhuriyet tarihinin en çok kazanan sporcusu olacak.

Houston Rockets'ın anlaşmayla ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.
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