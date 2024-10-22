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İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası!

Sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro bedelle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Newcastle maçının ardından Ferdi için bir görsel paylaşılarak 'sahada basmadık yer bırakmadı' denildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 13:45
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası!

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Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Newcastle United maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yaz transfer döneminde Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi, Newcastle United maçına ilk 11'de başladı. İngiliz ekibinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sahada kaldı.

Brighton, sosyal medya hesabından Ferdi Kadıoğlu'nun ısı haritasını yayınladı. Milli yıldızın sahada basmadık yer bırakmadığına vurgu yapıldı.
Ferdi Kadıoğlu'nun ısı haritası. (BRIGHTON)Ferdi Kadıoğlu'nun ısı haritası. (BRIGHTON)

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Premier Lig'de 3 maçta, İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta sahaya çıktı.

Milli futbolcu bu maçlarda 1 gol kaydetti. İngiliz ekibi 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu sezon başında 30 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.
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