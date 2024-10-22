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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan 'hakaret' dolayısıyla kurula sevk edildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:09 Güncelleme Tarihi :22 Ekim 2024 , 20:40
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi

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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, "hakareti" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 22.10.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

Kurula yapılan sevkler şu şekilde:

"1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi ÖZLEM UÇAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan İKAS EYÜPSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

4- ONVO ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

5- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2024 tarihinde oynanan ONVO ANTALYASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu YUNUS AKGÜN'ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

6- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

7- SAMSUNSPOR A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

8- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 20.10.2024 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

9- SİPAY BODRUM FK Kulübü'nün 21.10.2024 tarihinde oynanan SİPAY BODRUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)Süper Lig'den 9 takım çeşitli sebeplerden dolayı PFDK'ya sevk edildi (AA)

NELER OLMUŞTU?

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekmişti.

Yunus Akgün'ün paylaşımında yer alan ve taraftarların yaptığı tezahüratta Beşiktaş'a yönelik bölüm sonrası siyah-beyazlıların harekete geçtiği öne sürüldü.

Beşiktaş, Yunus Akgün'ün paylaşımı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduğu iddia edilmişti.

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