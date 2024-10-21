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Yanlış anons! Juventus'un Arda Güler paylaşımı şoke etti

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sosyal medya hesabından Arda Güler transferini 'resmen' duyurdu. "Ailemize hoş geldin" şeklinde yapılan paylaşımdan kısa bir süre sonra siyah beyazlılar, hesaplarının ele geçirildiğini açıkladı. İşte yaşananlar ve o paylaşımlar...

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Giriş Tarihi :21 Ekim 2024 , 16:39 Güncelleme Tarihi :21 Ekim 2024 , 16:39
Yanlış anons! Juventus’un Arda Güler paylaşımı şoke etti

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Geçen sezon Real Madrid'de büyük bir etki yaratan Arda Güler bu sezon ise beklediği süreyi bir türlü alamıyor. Yıldız oyuncu son maçlarda oyuna sonradan girmekte bile zorlanıyor.

A Milli Takım'ın maçlarında ilk 11'de sahaya çıkan ve oynadıpı oyunla etki yaratan Arda Güler'in takımdan ayrılması söz konusu olmuştu.

Juventus'un Arda Güler paylaşımı. (X)Juventus'un Arda Güler paylaşımı. (X)
JUVENTUS TRANSFERİ DUYURDU!

Bugün futbolseverler Juventus'tan yapılan çarpıcı bir açıklamayla adeta şok oldu. İtalyan devi Arda Güler'in bir fotoğrafını paylaşarak not olarak ise, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı.

Juventus'un hacklendiklerini belirttikleri paylaşım. (X)Juventus'un hacklendiklerini belirttikleri paylaşım. (X)
GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Kısa bir süre sonra ise gerçek ortaya çıktı. Juventus'un İngilizce resmi sayfası internet korsanları tarafından ele geçirilmişti.

Juventus'un bu sefer ana hesabından bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İngilizce hesabımız bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorun üzerinde çalışıyoruz."

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