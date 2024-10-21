Yanlış anons! Juventus’un Arda Güler paylaşımı şoke etti

Bugün futbolseverler Juventus 'tan yapılan çarpıcı bir açıklamayla adeta şok oldu. İtalyan devi Arda Güler 'in bir fotoğrafını paylaşarak not olarak ise, "Juventus'a hoş geldin Arda Güler! Futbolun yükselen yıldızı artık Juventus ailesinin bir parçası! Bu yeni yolculukta birlikte tarih yazmaya hazır mısınız?" ifadeleri yer aldı.

Juventus'un hacklendiklerini belirttikleri paylaşım. (X)

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI



Kısa bir süre sonra ise gerçek ortaya çıktı. Juventus'un İngilizce resmi sayfası internet korsanları tarafından ele geçirilmişti.



Juventus'un bu sefer ana hesabından bir paylaşım yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İngilizce hesabımız bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi. Sorunu çözmek için çalışıyoruz. Lütfen bu hesapta yayınlanan yanlış bilgileri dikkate almayın. Sorun üzerinde çalışıyoruz."