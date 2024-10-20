van Bronckhorst açıkladı! Yıldız futbolcu Lyon maçında yok

Bu sezon Süper Lig'de yenilmeyen Beşiktaş , Konyaspor karşısında da bu unvanını korumayı başardı. Siyah beyazlılar, zorlu rakibini Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti. Ayrıca önemli maçları öncesinde de moral buldu.

3. milli araya kadar olan bölüme 3 puanla başlamak önemliydi. Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık, herkes kırmızı giymişti. Stadyum kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, herkesin bayramı için kutluyorum. Taraftarımız da bu önemli günde mutlu ettik" dedi.

Konyaspor maçının ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ; "Galip geldiğimiz için mutluyum. 2 gol attık, daha da fazla atabilirdik. Skordan memnunum.

Giovanni van Bronckhorst, John Benjam Toshack sonrası ilk 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu. [AA]

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIMI HAZIRLAMAM"

Takımının kazanmasıyla birlikte John Benjamin Toshack'ın rekoruna da ortak olan deneyimli çalıştırıcı, konu hakkında; "Rekorlar önemli ama benim baktığım şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler.

Yaptığım şey bu, yapacağım şey bu. Rekorlar güzel. Benim için, kulüp için güzel. Bunun için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum." diye konuştu.