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van Bronckhorst açıkladı! Yıldız futbolcu Lyon maçında yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı 2 golün haricinde fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini dile getirdi. Ayrıca Milot Rashica'nın son durumu hakkında bilgi vererek Lyon maçında yer almayacağını söyledi.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:47 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:51
van Bronckhorst açıkladı! Yıldız futbolcu Lyon maçında yok

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Bu sezon Süper Lig'de yenilmeyen Beşiktaş, Konyaspor karşısında da bu unvanını korumayı başardı. Siyah beyazlılar, zorlu rakibini Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 yenerek puanını 20'ye yükseltti. Ayrıca önemli maçları öncesinde de moral buldu.

Giovanni van Bronckhorst Süper Lig'de yine yenilmedi [AA]Giovanni van Bronckhorst Süper Lig'de yine yenilmedi [AA]
"ÖZEL BİR ATMOSFERDE OYNADIK"

Konyaspor maçının ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst; "Galip geldiğimiz için mutluyum. 2 gol attık, daha da fazla atabilirdik. Skordan memnunum.

3. milli araya kadar olan bölüme 3 puanla başlamak önemliydi. Özel bir atmosferde oynadık. Kırmızı formayla çıktık, herkes kırmızı giymişti. Stadyum kıpkırmızıydı. Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Bayramı, herkesin bayramı için kutluyorum. Taraftarımız da bu önemli günde mutlu ettik" dedi.

Giovanni van Bronckhorst, John Benjam Toshack sonrası ilk 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu. [AA]Giovanni van Bronckhorst, John Benjam Toshack sonrası ilk 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu. [AA]

"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIMI HAZIRLAMAM"

Takımının kazanmasıyla birlikte John Benjamin Toshack'ın rekoruna da ortak olan deneyimli çalıştırıcı, konu hakkında; "Rekorlar önemli ama benim baktığım şey takımımı hazırlamak ve galibiyetler.

Yaptığım şey bu, yapacağım şey bu. Rekorlar güzel. Benim için, kulüp için güzel. Bunun için çalışmıyoruz tabii ki. Ben takımımı zaferler için hazırlıyorum." diye konuştu.

van Bronckhorst açıkladı! Yıldız futbolcu Lyon maçında yok

Giovanni van Bronckhorst'u Lyon ve Galatasaray gibi iki zorlu rakip bekliyor. [İHA]Giovanni van Bronckhorst'u Lyon ve Galatasaray gibi iki zorlu rakip bekliyor. [İHA]

"MILOT DÖNEBİLİR"

Sakat oyuncularla ilgili son durumu da aktaran Hollandalı teknik direktör; "Bekleyip göreceğiz, uzun süredir aramızda olmayan oyuncular var. Milot belki dönebilir. Önümüzdeki günleri görmeliyiz. Lyon maçında Milot olmayacak. 3 günümüz var Lyon maçı için, hazırlanacağız.

Sonra lige bakacağız. Avrupa'ya iki kayıpla başladık. Bugün yeni bir sakatlık yaşamadık, bu iyi. Umarım bu süre zarfından aramıza katılan oyuncular olur." yorumunda bulundu.

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