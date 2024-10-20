Gol düellosu Yiğidoların! Sivasspor Hatayspor’u 3-2 yendi MAÇ SONUCU

Bu sezon istediği spnuşları almakta güçlük çeken Sivasspor, 9'uncu haftada Hatayspor'u ağırladı. Yiğidolar gol düellosu şeklinde geçen mücadelede 2-1 yenik durumda olmasına rağmen sahadan 3-2 galip yarıldı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.