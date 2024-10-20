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City 3 puanı son nefeste aldı! Wolverhampton Manchester City 1-2

İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Wolverhampton'a konuk olan Manchester City, 3 puanı son anlarda attığı golle kaptı. Maviler, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak zirve iddiasını sürdürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:41 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 19:41
City 3 puanı son nefeste aldı! Wolverhampton Manchester City 1-2

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Dünyanın en çok izlenen ulusal ligi Premier Lig'de 9'uncu heyecanı kıran kırana bir maçla devam etti. Şanpiyonluk adaylarından Manchester City, deplasmanda Wolverhampton'a konuk oldu.

John Sotes attığı golle 3 puanı getiren isim oldu (REUTERS)John Sotes attığı golle 3 puanı getiren isim oldu (REUTERS)

Manchester'ın mavi renkli ekibi, 7'inci dakikada Jörgen Strand Larsen'in golü ile 1-0 yenik duruma düştü. 33'te ise Josko Gvardiol skora dengeyi getirdi. İlk yarı böyle sona erdi.

Konuk takım her ne kadar topla daha fazla oynayıp 22 şut çekse de golü bulmakta zorlandı. Son anlarda Philip Foden'in asistinde ağları bulan John Stones, maçın 2-1 takımı lehine sona erdiğini tayin etti.

City bu sonuçla birlikte puanını 20'ye yükseltti. Wolverhampton ise 1 puanla son sıradaki yerinden kurtulamadı.

Pep Guardiola ve öğrencileri gelecek hafta yine 1 puanlı Southampton ile karşılaşacak.

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