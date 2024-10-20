Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!

Ernest Muçi Beşiktaş'taki ilk Süper Lig asistini yaptı. [AA] ERNEST MUÇİ'DEN İLK ASİST! Siyah beyazlıların Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor mücadelesinde solda Semih Kılıçsoy'a şans verirken sağda ise Ernest Muçi'yi tercih etti. Poloyalı oyuncu, Rafa Silva ve Semih ile birlikte Immobile'yi beslemeye çalıştı. Rafa Silva'nın golünde pası verdi ve Süper Lig'deki ilk asistini yaptı. Portekizli futbolcu da haftalar sonra gol sevinci yaşadı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın son maçında da golü atan isim olmuştu (AA) IMMOBILE YİNE SAHNEDE! Beşiktal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, son 3 karşılaşmada attığı 4 golle takımına hayat vermişti. Deneyimli santrfor, Konyaspor mücadelesinde de penaltıdan ağları havalandırıp ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Ayrıca gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Giovanni van Bronckhorst 2 değişiklikle Konyaspor maçına çıktı (İHA) VAN BRONCKHORST'TAN 2 DEĞİŞİKLİK Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.