Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!

Milli ara öncesinde oynadığı son maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'u ağırladı.
Siyah beyazlı ekip zorlu rakibini Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 yenerek namağlup yürüyüşünü sürdürdü.
Beşiktaş milli ara sonrası yoluna 3 puanla devam etti. (DHA)
MAÇTAN DAKİKALAR
22. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.
23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.
30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.
45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti.
63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.
69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Semih Kılıçsoy ilk golde penaltıyı yaptırdı (İHA)
SEMİH İLK 11'E DÖNDÜ
Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Semih Kılıçsoy ilk 11'de görev yaptı. Genç futbolcu, son olarak Antalyaspor'a karşı başladığı karşılaşmadan 5 hafta sonra başlangıç kadrosunda yer aldı.
Semih, siyah beyazlıların 1-0 öne geçtiği penaltıyı kazanan isim olmayı başardı.