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Kartal'ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor'u 2-0 yendi!

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, evindeki mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Siyah beyazlılar, Lyon ve Galatasaray maçları öncesinde moral bulmayı başarırken goller Ciro Immobile ve Rafa Silva'dan geldi. Ayrıca Semih Kılıçsoy da haftalar sonra döndüğü ilk 11'de kazandırdığı penaltı ve oynadığı oyunla dikkat çekti. İşte Beşiktaş - Konyaspor maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 15:02 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:06
Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!

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Milli ara öncesinde oynadığı son maçta Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Konyaspor'u ağırladı.

Siyah beyazlı ekip zorlu rakibini Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın golleriyle 2-0 yenerek namağlup yürüyüşünü sürdürdü.

Beşiktaş milli ara sonrası yoluna 3 puanla devam etti. (DHA)Beşiktaş milli ara sonrası yoluna 3 puanla devam etti. (DHA)

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde sol kanatta topla buluşan Masuaku, ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak yandan auta gitti.

23. dakikada Masuaku'nun sağ tarafta kullandığı kornerde kaleci Slowik, topa müdahale etti. Bu müdahale sonrası arka direkte meşin yuvarlakla buluşan Immobile'nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Beşiktaş penaltıdan golü buldu. Ceza sahası sol kanadında topla buluşan Semih Kılıçsoy, Boranijasevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

41. dakikada Boateng'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kurtardı.

45+2. dakikada Beşiktaş durumu 2-0 yaptı. Konyaspor defansının hatalı pasında Muçi, kaptığı topu ceza sahası içindeki Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva, altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0

Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Guilherme'nin soldan açtığı ortada Emirhan Topçu meşin yuvarlağı sektirdi ve top, Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Mert Günok ayağıyla meşin yuvarlağı kurtardı. Aleksic, dönen topu içeriye çevirdi. Kramer'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Erdoğan'a Emirhan Topçu şut izni vermedi ve Mert Günok topu kontrol etti.

63. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Beşiktaş'ta Rafa Silva, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.

69. dakikada Muçi'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Immobile, sol kanattan ceza sahası içine girerek topu içeri doğru çevirdi. Gedson Fernandes'in altıpas içinden dokunduğu meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

90. dakikada Immobile'nin ara pasında topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Slowik'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Ndour'un altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Semih Kılıçsoy ilk golde penaltıyı yaptırdı (İHA)Semih Kılıçsoy ilk golde penaltıyı yaptırdı (İHA)

SEMİH İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede Semih Kılıçsoy ilk 11'de görev yaptı. Genç futbolcu, son olarak Antalyaspor'a karşı başladığı karşılaşmadan 5 hafta sonra başlangıç kadrosunda yer aldı.

Semih, siyah beyazlıların 1-0 öne geçtiği penaltıyı kazanan isim olmayı başardı.

Kartal’ın yüksek uçuşu! Beşiktaş Konyaspor’u 2-0 yendi!

Ernest Muçi Beşiktaş'taki ilk Süper Lig asistini yaptı. [AA]Ernest Muçi Beşiktaş'taki ilk Süper Lig asistini yaptı. [AA]

ERNEST MUÇİ'DEN İLK ASİST!

Siyah beyazlıların Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Konyaspor mücadelesinde solda Semih Kılıçsoy'a şans verirken sağda ise Ernest Muçi'yi tercih etti.

Poloyalı oyuncu, Rafa Silva ve Semih ile birlikte Immobile'yi beslemeye çalıştı. Rafa Silva'nın golünde pası verdi ve Süper Lig'deki ilk asistini yaptı.

Portekizli futbolcu da haftalar sonra gol sevinci yaşadı.

Ciro Immobile Beşiktaş'ın son maçında da golü atan isim olmuştu (AA)Ciro Immobile Beşiktaş'ın son maçında da golü atan isim olmuştu (AA)

IMMOBILE YİNE SAHNEDE!

Beşiktal'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, son 3 karşılaşmada attığı 4 golle takımına hayat vermişti. Deneyimli santrfor, Konyaspor mücadelesinde de penaltıdan ağları havalandırıp ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Ayrıca gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Giovanni van Bronckhorst 2 değişiklikle Konyaspor maçına çıktı (İHA)Giovanni van Bronckhorst 2 değişiklikle Konyaspor maçına çıktı (İHA)

VAN BRONCKHORST'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Van Bronckhorst, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleye ilk 11'de başlayan oyunculardan Joao Mario'yu yedeğe çekti, Gabriel Paulista ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadı. Hollandalı teknik adam, bu iki ismin yerine savunmada Emirhan'ı, kanatta ise Semih'i ilk 11'de görevlendirdi.

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