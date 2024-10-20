Jose Mourinho’dan hakem isyanı! Gazetecilere tepki gösterdi

Jose Mourinho 2 puan daha kaybetti (AA)

Mourinho şunları söyledi;

"Maçtan önce rakibi analiz ediyoruz. Bu maç öncesinde yaptığımız gibi. Maçtan önce uzun zamanımız vardı, rakibimizin kaliteleri üzerinde durduk. Zor bir haftaydı bizim için. Sadece cuma günü tam takım çalıştık. Milli takımdaki oyuncular sadece rejenerasyon yaptılar.

Oyuncular, saha içerisinde hatalar yapıyorlar. Bunu aramızda konuşmalıyız. İlk yediğimiz gol, konuştuğumuz bir goldü. Cuma günü bunu konuştuk. İkinci gol bazı takımlar için faul, bazı takımlar için basit. Arkadan itme var.

Bazı takımlar için faul oluyor. Bizim için olmadı. 2-1'den sonra iki tane net pozisyona girdik, maçı bitirebilirdik. Sebastian'ın şutu gol diye düşündüm olduğum açıdan ötürü. En-Nesyri'nin şutu da neredeyse gol oluyordu. Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası Djiku'yu sol beke çekmek zorunda kaldım. Mert Hakan'ı oyuna alamadım."

"BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ SONUÇ"

Yedikleri gol hakkında konuşan Mourinho, "2-2 bizim için üzücü sonuç. Bakalım bizim stadımızda rakip böyle bir gol attığında faul mü verilecek gol mü verilecek?" açıklamasını yaptı.

"TÜRKÇE BİLMİYORUM AMA..."

Portekizli teknik adam, basın toplantısında "Levent Mercan'ı neden almadınız?" şeklinde gelen sorununa "Türkçe bilmiyorum ama artık oynamayan oyunculara alışıyorum. Siz 'Levent' dediğiniz anda gelecek soruyu anlamıştım. Maçtan önce de 'Neden Kahveci değil de Tadic oynuyor?' sorusu geldi. 2-1 öndeydik ve Samsunspor baskı kuruyordu. Duran toplar, kornerler oluyordu. 1.88 boyundaki Jaden çıkınca, yerine 1.70 boyunda oyuncu koyarsanız başınız belaya girer. Yediğimiz golde sol bekte kimin oynadığından bağımsız yedik. hakem aksiyonu bitirip faul verse, maç bitmişti.

Şu andaki puan tablosuna bakınca direkt rakiplerimizle olan fark 2 puan arttı. Bunun sezon sonuna nasıl etki edeceğini bilemem. Sihirli bir beynim yok. Bir sonraki maçımız olan Bodrum maçında 3 puan için savaşacağız. Yanılmıyorsam 1 maçımız eksik, 8 puan gerideyiz, durum bu..." diye yanıt verdi.

"SÜREKLİ AĞLIYORSUNUZ"

Deneyimli çalıştırıcı, "Artık bu soruların sorulmasını anlamaya başladım. Şuna şaşırdım; neden İrfan Can Eğribayat oynamıyor, neden Cenk Tosun oynamıyor diye sormanızı beklerdim. Tadic, benim için takımın birkaç maçtır en iyisi. Sadece golleri değil, takıma verdiği denge için, aynı zamanda takımın organize olmasında koyduğu akıl için, pozisyon ve karar verme hatası yapmadığı için. Onun oynamasını istemiyoruz derseniz tamam. Benim için bundan fazla sebep vermek zor.

Oyuncularımı kameralar önünde analiz etmek istemiyorum. Onları savunmalıyım. Bu bu sebepten oynuyor demem doğru değil. Anlıyorum, kültürünüzün bir parçası bu. Cevap vermeye çalışıyorum. Oğuz neden oynamadı, İrfan neden kulübedeydi, her gün bu tarz sorular soruyorsunuz. Kostic neden sol bekte değil dediler, Jayden oynadı, Levent niye oynamadı dediler. Cevap vermesi benim için zor. İrfan kulübedeydi. Tadic oynadı. Sürekli bunun için ağlıyorsunuz. Şimdi de Oğuz diyorsunuz. Şunu tavsiye ederim. Maçları efektif şekilde analiz edip anlayabilirsiniz. En harika oyuncu da kritik hata yapabiliyor." diye konuştu.