Fener’e büyük darbe! Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

İrfan Can Kahveci Samsunspor maçında yedek oturdu (AA)
İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK
Sarı lacivertlilerin zorlu randevsunda İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde oturdu. Milli arayı da çok iyi geçiren yıldız futbolcunun yerine Filip Kostic mücadele etti.
Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencisini neden ilk 11'de olmadığı ile ilgili soruya "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum.
Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık." yanıtını verdi.
Fred bir ara sakatlık da geçirdi (DHA)
FRED CEZALI
Sarı lacivertli ekibin yıldızı Fred, zorlu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Brezilyalı orta saha önümüzdeki hafta oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında yerini alamayacak.
Dusan Tadic Fenerbahçe'ye heyat vermeyi sürdürüyor (AA)
TADIC ZİRVEDE
Karşılaşmada gol perdesini açan isim olan Dusan Tadic, Avrupa'nın da zirvesine yerleşti. Dusan Tadic, Avrupa kıtasında top koşturan 30 yaş üstü oyuncular arasında ilk sıraya yerleşti.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI
Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, 76'ıncı dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız sol bekin yerine Samet Akaydin girdi.