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Fener'e büyük darbe! Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'de 9'uncu hafta heyecanı Samsunspor - Fenerbahçe maçı ile devam etti. Sarı lacivertliler, zorlu Karadeniz deplasmanında Dusan Tadic ile 1-0 öne geçti ancak kırmızı beyazlılar, ikinci devrede rakibine karşılık vermeye başladı. Carlo Holse skoru dengeledi. Allan Saint-Maximin Kanarya'yı yeniden öne geçirse de Soner Aydoğdu skoru 2-2 olarak belirleyen vuruşu yaptı. İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar ve önemli anlar...

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 18:01 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 21:07
Fener’e büyük darbe! Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor ile kozlarını paylaştı. Kanarya, iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında 2 puan bırakan sarı lacivertli ekip, Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasına engel olamadı. İşte Samsunspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar ve önemli anlar...

Fenerbahçe 9'uncu haftada Samsunspor ile karşılaştı (AA)Fenerbahçe 9'uncu haftada Samsunspor ile karşılaştı (AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Tadic'in soldan pasında altpas noktası üzerinde Dzeko'nun şutunda Satka topu uzaklaştırdı.

24. dakikada Oosterwolde'nin kullandığı taçta defansa çarpan topu önünde bulan Tadic'in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

31. dakikada Bola'nın soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin şutunda kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

38. dakikada kontratakta Kostic'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Müldür'ün şutunu kaleci Okan güçlükle kurtardı.

Filip Kostic Fenerbahçe'de ilk defa 11'de görev yaptı. (AA)Filip Kostic Fenerbahçe'de ilk defa 11'de görev yaptı. (AA)

FILIP KOSTIC İLK DEFA 11'DE

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Jose Mourinho, hücumda Filip Kostic'i tercih etti. Sırp golcüyü Dusan Tadic ile birlikte kanatlarda değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, 10 numarada yine Sebastian Szymanski'yi tercih ederek Dzeko'yu beslemeye çalıştı..

Fener’e büyük darbe! Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

İrfan Can Kahveci Samsunspor maçında yedek oturdu (AA)İrfan Can Kahveci Samsunspor maçında yedek oturdu (AA)

İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK

Sarı lacivertlilerin zorlu randevsunda İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde oturdu. Milli arayı da çok iyi geçiren yıldız futbolcunun yerine Filip Kostic mücadele etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencisini neden ilk 11'de olmadığı ile ilgili soruya "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum.

Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık." yanıtını verdi.

Fred bir ara sakatlık da geçirdi (DHA)Fred bir ara sakatlık da geçirdi (DHA)

FRED CEZALI

Sarı lacivertli ekibin yıldızı Fred, zorlu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Brezilyalı orta saha önümüzdeki hafta oynanacak Bodrum FK karşılaşmasında yerini alamayacak.

Dusan Tadic Fenerbahçe'ye heyat vermeyi sürdürüyor (AA)Dusan Tadic Fenerbahçe'ye heyat vermeyi sürdürüyor (AA)

TADIC ZİRVEDE

Karşılaşmada gol perdesini açan isim olan Dusan Tadic, Avrupa'nın da zirvesine yerleşti. Dusan Tadic, Avrupa kıtasında top koşturan 30 yaş üstü oyuncular arasında ilk sıraya yerleşti.

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde, 76'ıncı dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yıldız sol bekin yerine Samet Akaydin girdi.

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