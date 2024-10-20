Fener’e büyük darbe! Fenerbahçe Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

İrfan Can Kahveci Samsunspor maçında yedek oturdu (AA)

İRFAN CAN KAHVECİ YEDEK

Sarı lacivertlilerin zorlu randevsunda İrfan Can Kahveci yedek kulübesinde oturdu. Milli arayı da çok iyi geçiren yıldız futbolcunun yerine Filip Kostic mücadele etti.

Teknik Direktör Jose Mourinho, öğrencisini neden ilk 11'de olmadığı ile ilgili soruya "Göz önünde bulundurduğum şey şu, maçı kazanmak istiyorum. Bu anlamda en doğru şeyleri yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz, ilk 11'e 11 oyuncu yazabiliyorsunuz. 16-17 oyuncuyla sahaya çıkabilmek isterdim, çünkü herkes hak ettiler. Medyayı biliyorum.

Genelde önemli bir maçta önemli işler yapan oyuncuya odaklanıyorsunuz ama diğer maçları unutuyorsunuz. Tadic'i unutuyorsunuz. Maalesef durum bu şekilde. Seçim yapıyoruz. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışma yapma fırsatı bulabildik ve iki hafta iyi çalıştık." yanıtını verdi.