Paşa’lar gibi! Kasımpaşa Alanyaspor’u 2-1 yendi

Bu sezon orta sıralarda yer almak isteyen Kasımpaşa, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaştı.

Zorlu randevuda rakibini 2-1 yenen Paşa, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Lacivert beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Mortadha Ben Ouanes ve Josip Brekalo kaydetti. Sergio Cordova'nın sayısı ise ev sahibine yetmedi.