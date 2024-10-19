Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan adaylık açıklaması!

Kulübümüzün asıl problemi gelir - gider dengesi arasındaki sıkıntı. Dün de eski yönetici abilerimizle görüştük. Trabzonspor acilen geliştireceği projelerle yıllık gelirini yukarı taşımak zorunda. Yoksa biz planlarımızı gerçekleştirdik diyelim, önümüzdeki yıl Trabzonspor'u borçsuz hale getirdik diyelim, çok bir şey değişmeyecek. Trabzonspor, gelirini arttırmak zorunda. Gelecek yıl borcumuzu sıfırladık diyelim, ondan sonra durursak, Trabzonspor yıllar içerisinde aynı duruma tekrar gelir, bu çok net. Trabzonspor, gelir getirecek kalemlerini arttırması lazım. Bunlarla ilgili ciddi bir planlamamız var.

Bankalar Birliği'nden çıkmamız Trabzonspor için çok önemli bir adım. Ekonomik olarak da Trabzonspor futbolda yaptığı devrimin bir benzerini yapacaktır. Mali yapımız açısından son derece önemliydi. Yıllık yaklaşık 700-750 milyon civarındaki bir faiz yükünden kurtulmuş olduk.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. (IHA)

"BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇMELİYİZ"

Eskiden UEFA 6 ayda bir, bir dönem borçsuzluk yazısı alıyordu. Şimdi Avrupa kupalarına katılmak, transfer yasağına maruz kalmamak için kulüpler 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı almak zorunda. Borcun olmadığına dair yazıyı alman gerekiyor. Eylül sonu itibariyle bu vardı, bu sorunu ortadan kaldırdık. Önümüzdeki borçsuzluk kağıdı aralık ayının sonunda. 2024 yılı Aralık ayı itibariyle tüm ödemeler 30 milyon euro. Biz tamam çok önemli bir eşiği aştık, kulübü çok önemli bir faizden kurtardık. Çok iyi işler yapıyoruz ama bu devam ediyor. Önümüzdeki süreçte biz de dikkatli olmalıyız. Bir an önce Trabzonspor'u bu tip sıkıntılardan kurtarmaya çalışıyoruz.

"EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ..."

Şampiyon olduğumuz yıl, en yakın rakibimizle aramızda 10-15 milyon euro bütçe farkı vardı. Ama şimdi geldiğimiz rakamlarda yapılan transferleri biliyorsunuz, bu fark açıldı. Bir an önce biz de kendimize gelir getirici kalemleri yaratmamız lazım. Bunların üzerinde ciddi olarak çalışmamız lazım. Şu anda yapacağımız en önemli görev bu.

"HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Trabzonspor için tablo olumlu hale dönmeye başladı. Sahada camiama karşı mahcubum. Şenol Hocamızla bunun içinden güzel bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Onu da net söyleyeyim. Şu anda camiamıza mahcubum sahada ama ekonomik anlamda çok ciddi emek verildi. Çok önemli aşamalar geçildi, geçilmeye devam ediyor. Tablo olumlu hale dönüyor. Tüm planlamalarımız hazır. Önümüzdeki günlerden itibaren neler yapacağımızı paylaşacağız. Trabzonspor, moral olarak taraftarını daha mutlu edecek, yatırımcısını da mutlu edecek. Hem Trabzonspor hem yatırımcısı hep birlikte kazanmaya devam edecek.

"TAKIMIMIZ HOCAMIZA EMANET"

13 transfer, sahadaki sonuçlar için az önce söylediğim gibi camiaya karşı mahcup olduğumu söyledim. Saha dışında başarılıyız ama saha içinde memnun edecek skorlar yok, doğru. Oyuncuların kalitesi ile ilgili bir problem yok. Bunu gelen hoca da söylüyor. Böyle bir durumdan bizi çıkartacak çok değerli bir hocamız var. Futbolumuz ona emanet, tüm istediklerini yerine getiriyoruz. Bu sorunları aşıp burada da iyi sonuçlar alan bir hale gelmek istiyoruz. Biz çok ciddi emek verdik ama bugüne kadar sahada karşılığını göremedik. Bunun bir an önce düzeleceğini düşünüyoruz.