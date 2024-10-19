Trabzonspor ve Başakşehir'de tek hedef 3 puan. (AA)

TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR



Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, ligde geride kalan haftalarda 7 maça çıkarken 1 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Henüz ligde mağlubiyeti bulunmayan bordo-mavililer oynadığı maçlarda rakip fileleri 7 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü. Trabzonspor, 9 puanla 10. sırada bulunuyor.



BAŞAKŞEHİR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR



Bu sezon ligde Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde kalan Başakşehir 14 puanla 5. basamakta yer aldı.



Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ligde 14 puan toplayan turuncu-lacivertliler, oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise gördüğü 9 gole engel olamadı.