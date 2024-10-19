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Trabzonspor'un Başakşehir maçı 11'i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Fırtına'da hedef; Şenol Güneş döneminin ikinci galibiyetini almak ve namağlup serisini sürdürmek. Konuk takım ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde. Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:00 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 15:19
Trabzonspor’un Başakşehir maçı 11’i belli oldu!

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Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Fırtına'da hedef; Şenol Güneş döneminin ikinci galibiyetini almak ve namağlup serisini sürdürmek. Konuk takım ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.

Trabzonspor ile Başakşehir 33. kez karşı karşıya geliyor. (AA)Trabzonspor ile Başakşehir 33. kez karşı karşıya geliyor. (AA)CANLI TAKİP

Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Cham, Ozan, Visca, Draguş, Banza.

Başakşehir : Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Serdar, Piatek.

Trabzonspor’un Başakşehir maçı 11’i belli oldu!

Trabzonspor ve Başakşehir'de tek hedef 3 puan. (AA)Trabzonspor ve Başakşehir'de tek hedef 3 puan. (AA)
TRABZONSPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Şenol Güneş'in çalıştırdığı Trabzonspor, ligde geride kalan haftalarda 7 maça çıkarken 1 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. Henüz ligde mağlubiyeti bulunmayan bordo-mavililer oynadığı maçlarda rakip fileleri 7 kez sarsarken kalesinde ise 6 gol gördü. Trabzonspor, 9 puanla 10. sırada bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sezon ligde Galatasaray, Samsunspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde kalan Başakşehir 14 puanla 5. basamakta yer aldı.

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, Trabzonspor deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ligde 14 puan toplayan turuncu-lacivertliler, oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsarken kalesinde ise gördüğü 9 gole engel olamadı.

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