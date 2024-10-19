Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.
Fırtına'da hedef; Şenol Güneş döneminin ikinci galibiyetini almak ve namağlup serisini sürdürmek. Konuk takım ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılmanın peşinde.
Trabzonspor ile Başakşehir 33. kez karşı karşıya geliyor. (AA)CANLI TAKİP
Trabzonspor - Başakşehir maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz;
İLK 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Malheiro, Mendy, Lundstram, Eren, Okay, Cham, Ozan, Visca, Draguş, Banza.
Başakşehir : Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Serdar, Piatek.