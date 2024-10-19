Toprak Razgatlıoğlu 2. kez dünya şampiyonu!

"BANA İNANAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER" Toprak Razgatlıoğlu, başarısıyla ilgili duygularını "Oldukça uzun, zorlu ancak başarılı bir sezon geçirdik. Rekorlar kırdık ve bunları daha önce şampiyon olmamış bir takımla birlikte başardık. Bana inanan herkese sonsuz teşekkürler. Bu yolda birlikte yürümeye devam edeceğiz ve daha büyük zaferler için mücadele edeceğiz" sözleriyle ifade etti.

🏁DÜNYA ŞAMPİYONNNNNNNUUUUU TOPRAK RAZGATLIOĞLU @toprak_tr54 Toprak Razgatlıoğlu, 2024 WorldSBK Dünya Şampiyonu oluyor!!!!!!!!!! 👉 Bu tarihi anları canlı ve ücretsiz şekilde izlemek için: https://t.co/vrkTJ2N6q5 #RedBull #Kanatlandırııır #SpanishWorldSBK 🇪🇸 #WorldSBK pic.twitter.com/0WOK0WZAAu

Şampiyona'nın 12. ve son ayağının ilk yarışı 4.423 kilometre uzunluğa sahip İspanya'nın Circuito de Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi.

" Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, 2021 yılında 'İlk Türk Superbike Dünya Şampiyonu' olarak tarihe geçen başarısının ardından, 2024'te bir kez daha bu seride şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da gerçekleştirilen 12. ve son ayağında şampiyonluğa ulaşan Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, milli motosikletçimizin başarılarının devamını diliyorum."

Toprak Razgatlıoğlu 'nu tebrik eden Bakan Bak mesajında şu ifadelere yer verdi:

Toprak Razgatlıoğlu, ilk şampiyonluğunu 2021 yılında kazanmıştı. (IHA)

BMW'NİN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Toprak Razgatlıoğlu'nun dünya şampiyonluğunu ilan etmesi takımı BMW için de tarihi bir başarı oldu. Alman takımı, tarihindeki ilk şampiyonluğuna Toprak sayesinde ulaşmış oldu.

137. PODYUM!

BMW Rokit takımına adına yarışan milli motosikletçi, bu sezon üst üste 13 yarışı ilk sırada tamamlayarak organizasyon tarihinin seri birincilik rekorunun sahibi olmuştu. Razgatlıoğlu, WSBK kariyerinde çıktığı 217 yarışta 137 kez ilk 3'te yer alarak podyuma çıktı. Bu sezon hem kendisinin hem de şampiyona tarihinin rekorlarını geliştiren 27 yaşındaki sporcu, kariyerinde 56 kez damalı bayrağı birinci sırada görerek İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletti.

WSBK'nin 2024 sezonunda ise toplam 25 kez podyuma çıkan Toprak Razgatlıoğlu, 17 birincilik, 6 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti. Razgatlıoğlu, WBSK'deki ilk dünya şampiyonluğunu 2021 sezonunda Yamaha adına yarışırken elde etmişti.